Mọi sự bắt nguồn từ bức ảnh do báo The Australian đăng tải hôm 28.12 cho thấy Thủ tướng Turnbull điều khiển xuồng máy và mặc áo bơi màu đỏ nhưng lại không mang áo phao. Cơ quan hàng hải bang New South Wales xác nhận: “Mức phạt 250 AUD sẽ áp dụng đối với vị thủ tướng không mặc áo phao khi di chuyển bằng xuồng trong một khoảng cách ngắn vừa qua”. Một quan chức thuộc cơ quan này nhấn mạnh an toàn trên các vùng nước New South Wales được chú trọng tối đa và việc phạt Thủ tướng Turnbull là “lời nhắc nhở đúng lúc” trong mùa lễ hội hiện nay là phải luôn mặc áo phao khi di chuyển bằng đường thủy.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Turnbull cho hay ông sẽ nộp tiền ngay khi nhận giấy phạt. Nhà lãnh đạo cũng giải thích trên Facebook rằng ông điều khiển chiếc xuồng máy trong khoảng cách 20 m từ cầu cảng đến bãi biển cạnh nhà và rất gần bờ. Ông Turnbull cho hay chỉ phát hiện về quy định mặc áo phao dù đi thuyền trong khoảng cách rất ngắn khi ông gọi điện cho cơ quan hàng hải và đã xin lỗi về vụ này, theo trang tin News.com.au.

“Các quy định thường có vẻ rất cứng nhắc nhưng giúp chúng ta an toàn và tất cả chúng ta nên tuân theo. Vì thế tôi đã học được bài học. Tôi chắc chắn sẽ luôn mặc áo phao khi đi xuồng máy dù khoảng cách gần thế nào, như tôi vẫn luôn làm lúc chèo thuyền kayak”, ông Turnbull viết trên Facebook.

Văn Khoa