Thúc đẩy Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EFTA

Tại cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn Thủ tướng Erna Solberg về sự đón tiếp trọng thị. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Na Uy, đối tác quan trọng của Việt Nam ở Bắc Âu. Thủ tướng Erna Solberg nhiệt liệt chào mừng và bày tỏ tin tưởng rằng chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ Việt Nam - Na Uy. Thủ tướng Erna Solberg chúc mừng Việt Nam về những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội đã đạt được, đồng thời đánh giá cao vai trò quốc tế và khu vực ngày càng nâng cao của Việt Nam, nhất là việc tổ chức thành công các hội nghị quốc tế lớn. Hai thủ tướng đánh giá quan hệ Việt Nam - Na Uy đã có những bước phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực.

Hai bên nhất trí thúc đẩy sớm hoàn tất đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) trong đó Na Uy là nước điều phối đàm phán; khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp hai nước tiếp tục thúc đẩy và mở rộng hợp tác đầu tư kinh doanh. Thủ tướng Erna Solberg đánh giá cao vai trò của cộng đồng người Việt tại Na Uy với trên 20.000 người trong phát triển quan hệ hữu nghị và giao lưu giữa nhân dân hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính phủ Na Uy tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt sinh sống và hội nhập ổn định, giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam, phát huy vai trò cầu nối thúc đẩy quan hệ giữa hai nước.

Về các vấn đề quốc tế và khu vực, hai thủ tướng nhất trí sẽ tăng cường phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương, nhất là LHQ, trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - Na Uy và ASEM, trong bối cảnh Việt Nam và Na Uy đều đang ứng cử vào vị trí thành viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ, và Việt Nam sẽ đảm đương trách nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2020. Về vấn đề Biển Đông, hai thủ tướng đã trao đổi về tầm quan trọng và sự cần thiết phải đảm bảo hòa bình, ổn định, duy trì an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông; mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế, tuân thủ UNCLOS 1982 và các thỏa thuận liên quan của khu vực.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mời Thủ tướng Erna Solberg thăm lại Việt Nam và nhà lãnh đạo Na Uy đã nhận lời. Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã hội kiến Nhà vua Na Uy Harald Đệ ngũ.