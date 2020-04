Thực hư sức mạnh tàu sân bay Trung Quốc

2 chiến hạm Mỹ hoạt động ở Biển Đông

Hải quân Mỹ hôm qua xác nhận 2 tàu chiến đang hoạt động ở Biển Đông.

“Tàu tấn công đổ bộ USS America cùng tàu tuần dương mang tên lửa dẫn đường USS Bunker Hill đang hoạt động ở Biển Đông”, người phát ngôn Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương Nicole Schwegman nói với Reuters. Bà Schwegman lưu ý đây là hoạt động thúc đẩy tự do hàng hải. Cùng ngày, chuẩn đô đốc Fred Kacher, chỉ huy nhóm Tấn công Viễn chinh của tàu đổ bộ USS America, cho hay lực lượng của ông đã tương tác với phía Trung Quốc, nhưng không nêu vị trí của hai tàu chiến ở Biển Đông. Reuters dẫn nguồn tin an ninh cho biết 2 chiến hạm Mỹ đang hoạt động gần khu vực tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 và tàu khoan thăm dò đáy biển West Capella do Công ty dầu khí Petronas (Malaysia) vận hành.

Phúc Duy