Thực hư Tổng thống Trump ký sắc lệnh để tại vị thêm 1 năm?

Theo đó, một số nguồn thông tin cho rằng đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump “vừa ban bố tình trạng khẩn cấp an ninh quốc gia dựa trên đạo luật của Mỹ về các trường hợp khẩn cấp”. Qua đó, Tổng thống Trump sẽ nắm quyền điều hành đất nước thêm 1 năm.

Thực tế, ngày 12.11 (theo giờ Mỹ), Nhà Trắng có công bố văn bản mang tên: “Text of a Notice on the Continuation of the National Emergency with Respect to the Proliferation of Weapons of Mass Destruction” (Tạm dịch: Thông báo tiếp tục Tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan đến Phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt).

Thông cáo gia hạn sắc lệnh tình trạng khẩn cấp 12938

Đây là tình trạng khẩn cấp dựa trên sắc lệnh 12938 được ban hành vào ngày 14.11.1994 bởi Tổng thống Mỹ khi đó là ông Bill Clinton. Từ đó đến nay, sắc lệnh này đã có một số lần thay đổi nội dung nhằm phù hợp với tình hình thế giới liên quan vấn đề phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Sắc lệnh này yêu cầu các doanh nghiệp và cơ quan của Mỹ không được nhập khẩu hàng hóa, công nghệ hoặc dịch vụ mà nguồn cung cấp hay sản xuất là quốc gia bị Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ xếp vào nhóm cấm nhập khẩu do các hoạt động phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Từ đó đến nay, đến hẹn lại lên, các đời Tổng thống Mỹ đều ký gia hạn sắc lệnh này. Năm nay, việc Tổng thống Donald Trump tái ký gia hạn sắc lệnh 12938 thực tế cũng không có gì khác so với các đời Tổng thống Mỹ trước đó.

Tuy nhiên, giữa bối cảnh đương kim chủ nhân Nhà Trắng chưa chấp nhận kết quả bỏ phiếu bầu cử Tổng thống Mỹ do các nguồn truyền thông dẫn trích, nên việc thông qua một sắc lệnh tình trạng khẩn cấp đã gây hiểu nhầm.

Thêm vào đó, câu cuối cùng của sắc lệnh “Therefore, in accordance with section 202(d) of the National Emergencies Act (50 U.S.C. 1622(d)), I am continuing for 1 year the national emergency declared in Executive Order 12938, as amended” đã bị một số người dịch sai gây nhầm lẫn.

Cụ thể, cụm “I am continuing for 1 year the national emergency declared in Executive Order 12938” có nghĩa là sắc lệnh tình trạng khẩn cấp được ký gia hạn thêm 1 năm. Thế nhưng, một số người đã nhầm rằng Tổng thống Trump tuyên bố tiếp tục thêm 1 năm (1 năm tại vị - NV) để đáp ứng tình trạng khẩn cấp.

Chính vì thế, hoàn toàn không có chuyện thông cáo ngày 12.11 của Nhà Trắng mang ý nghĩa tuyên bố ông Trump tiếp tục tại nhiệm thêm 1 năm.