Thuốc lá điện tử gây ưng thư phối ở chuột

Để đưa ra kết luận và cảnh báo trên, các nhà nghiên cứu cho 40 con chuột tiếp xúc với thuốc lá điện tử có nicotine trong hơn 54 tuần và phát hiện có 22,5% trong số này bị ung thư phổi và 57,5% có những tổn thương tiền ung thư ở bàng quang. Trong khi đó, không có con nào trong 20 con chuột tiếp xúc với thuốc lá điện tử không có nicotine bị ung thư trong vòng 4 năm tiến hành nghiên cứu.

Các nhà khoa học phát hiện thuốc lá điện tử gây tổn hại ADN trong phổi, bàng quang và “hạn chế việc phục hồi DNA trong các mô phổi”. Kết quả nghiên cứu cho thấy cần phải có thêm nghiên cứu về mối liên hệ giữa việc hút thuốc lá điện tử và bệnh ung thư ở người, theo ông Tang.

Nghiên cứu mới, do Viện sức khỏe quốc gia (Mỹ) tài trợ, là nghiên cứu đầu tiên chỉ ra mối liên hệ rõ ràng giữa nicotine trong thuốc lá điện tử với bệnh ung thư, theo CNBC. Nghiên cứu được công bố trên chuyên san Proceedings of the National Academy of Sciences hôm 7.10.