Thượng đỉnh Mỹ-Triều: Vành đai bảo vệ an ninh tuyệt đối cho Tổng thống Trump

Vì sao Mật vụ Mỹ thường đeo kính đen?

Hình tượng Mật vụ Mỹ trong phim ảnh thường được miêu tả là một người cao to, mặt lạnh như tiền, luôn mặt vest và đeo kính đen. Tuy nhiên, thực tế thì không phải nhân viên Mật vụ nào cũng mặc vest và đeo kính đen vì họ có thể cải trang thành bất cứ ai để bảo vệ tổng thống. Theo giải thích của cây bút Ronald Kessler, tác giả cuốn In the President’s Secret Service: Behind the Scenes with Agents in the Line of Fire and the Presidents They Protect (tạm dịch: Bên trong đội Mật vụ của tổng thống: Chuyện hậu trường với những đặc vụ đứng giữa làn đạn và các tổng thống họ bảo vệ), việc đeo kính đen giúp cho nhân viên Mật vụ rà soát đám đông mà không bị phát hiện là đang nhắm thẳng vào một người cụ thể nào. Bên cạnh đó, đôi kính cũng là vật giúp bảo vệ Mật vụ trong trường hợp bị tạt nước hoặc bị ném vật thể cứng.