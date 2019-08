Tỉ phú Mỹ tự sát trong buồng giam

Tờ The New York Times hôm nay 10.8 dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ tỉ phú Jeffrey Epstein đã tự tử vào tối 9.8 (giờ địa phương) trong buồng giam ở nhà tù tại quận Manhattan, thành phố New York.

Ông Epstein bị bắt hôm 6.7 với các cáo buộc lạm dụng tình dục và mại dâm liên quan đến hàng chục trẻ em trong giai đoạn 2002-2005 tại New York và thành phố Palm Beach, bang Florida.

Trước đó, báo The Miami Herald vào tháng 11.2018 đưa tin chưởng lý Florida Alexander Acosta từng trao “thỏa thuận suốt đời” cho Epstein, cho phép đối tượng chỉ chịu mức án cực nhẹ dù cuộc điều tra liên bang đã xác định được 36 nạn nhân chưa đến tuổi thành niên liên quan đến hành động phạm tội của ông Epstein.

Theo thỏa thuận, Epstein nhận tội nhưng chỉ ngồi tù 13 tháng vào năm 2008 và bồi thường cho các nạn nhân kể trên. Tờ báo cho hay thỏa thuận “đã chặn đứng cuộc điều tra đang được FBI triển khai”.

Sau khi bị bắt và truy tố với các tội danh mới tại New York, bị can đã kháng cáo phán quyết của tòa bác bỏ yêu cầu được cho quản chế có người giám sát tại nhà, theo Reuters.

Truyền thông Mỹ dẫn nguồn giấu tên loan tin ông này từng bị phát hiện bất tỉnh trong buồng giam với vết thương ở cổ hồi tháng 7.