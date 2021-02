Tiết lộ chấn động về ông Trump và tình báo Liên Xô

Ông Shvets cho biết ông Trump lọt vào tầm ngắm của Liên Xô vào năm 1977 khi cưới người vợ đầu là người mẫu Tiệp Khắc Ivana Zelnickova. Theo đó, ông Trump đã trở thành mục tiêu của chiến dịch gián điệp do lực lượng tình báo Tiệp Khắc đảm nhiệm, phối hợp với KGB.

KGB tiếp cận ông Trump vào năm 1980 khi ông khai trương dự án phát triển bất động sản lớn đầu tiên là khách sạn Grand Hyatt New York . Thời điểm đó, ông Trump mua 200 chiếc ti vi từ hãng điện máy Joy-Lud nằm trên Đại lộ 5 ở New York, công ty thuộc sở hữu của doanh nhân lưu vong từ Liên Xô Semyon Kislin.

Sau chuyến đi, ông Trump quay về Mỹ và bắt đầu tìm hiểu về việc tranh cử dưới tư cách ứng cử viên của đảng Cộng hòa và có một cuộc vận động tại TP.Portsmouth, bang New Hampshire. Ngày 1.9.1987, ông chi tổng cộng gần 95.000 USD để đăng bài quảng cáo nguyên trang trên 3 tờ báo lớn gồm The New York Times, The Washington Post và The Boston Globe chỉ trích việc Mỹ lãng phí ngân sách trong hàng thập niên để bảo vệ các đồng minh nhưng không nhận lại được lợi ích đáng kể. Luận điểm này cũng được nhắc đi nhắc lại suốt nhiệm kỳ vừa qua của ông Trump