Tình hình Afghanistan ngày càng hỗn loạn

Mỹ đề nghị công dân rời Afghanistan

Tờ Arab News hôm qua đưa tin Đại sứ quán Mỹ ở Afghanistan ra thông cáo kêu gọi công dân Mỹ lập tức rời khỏi nước này trong bối cảnh Taliban mở rộng kiểm soát các khu vực. “Đại sứ quán Mỹ kêu gọi công dân rời Afghanistan lập tức bằng các chuyến bay thương mại sẵn có. Với tình hình an ninh hiện nay và việc giảm nhân sự, khả năng đại sứ quán hỗ trợ công dân Mỹ tại Afghanistan là cực kỳ giới hạn, ngay cả ở Kabul”, theo thông cáo. Trước đó vào ngày 6.8, Anh cũng đề nghị công dân “xác nhận kế hoạch rời khỏi Afghanistan trong thời gian sớm nhất do tình hình an ninh ngày càng tồi tệ”.