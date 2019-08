Tình hình Kashmir ngày càng nóng

Ông Khan cũng ra lệnh hạ cấp quan hệ ngoại giao và ngừng mọi giao thương với nước láng giềng, đồng thời thông báo sẽ đệ trình kiến nghị lên án Ấn Độ lên HĐBA LHQ với sự ủng hộ của thành viên thường trực Trung Quốc. “Tôi đã chia sẻ với phía Trung Quốc về ý định đưa vụ việc lên HĐBA và Trung Quốc cam kết sẽ toàn lực ủng hộ”, Reuters ngày 11.8 dẫn lời Ngoại trưởng Pakistan Shah Mahmood Qureshi cho hay. Theo ông, Pakistan sẽ tìm kiếm sự ủng hộ từ 2 thành viên không thường trực là Indonesia và Ba Lan. Vị ngoại trưởng này khẳng định Pakistan vẫn chưa có kế hoạch dùng vũ lực để giải quyết tình trạng căng thẳng tại Kashmir nhưng quân đội đã nhận lệnh từ Thủ tướng Khan, sẵn sàng đẩy lui “bất kỳ hành vi khiêu khích nào”.

Bên cạnh đó, Cơ quan Phát triển du lịch Pakistan thông báo tuyến xe buýt hữu nghị nối liền thành phố Lahore của nước này và New Delhi từ năm 1999 đã ngưng hoạt động. Trước đây, bất chấp những lần xung đột leo thang ở biên giới hai nước, dịch vụ xe buýt vẫn chưa từng gián đoạn. Như vậy, tuyến giao thông cuối cùng giữa hai nước đã bị cắt đứt sau khi đường sắt và hàng không bị phong tỏa. Bộ trưởng Đường sắt Pakistan Sheikh Rasheed còn tuyên bố: “Miễn tôi còn làm bộ trưởng thì sẽ không có xe lửa hoạt động giữa Pakistan và Ấn Độ”. Cùng ngày, Đại sứ Ấn Độ tại Islamabad Ajay Bisaria cùng 14 nhân viên sứ quán và gia đình đã lên đường về nước.

Căng thẳng leo thang sau khi chính phủ Ấn Độ quyết định tước quyền tự trị của khu vực kiểm soát thuộc vùng tranh chấp Kashmir. Theo đó, bang Jammu và Kashmir sẽ bị chia đôi thành 2 lãnh thổ liên bang do trung ương trực tiếp quản lý. AFP dẫn lời Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cáo buộc Pakistan “lợi dụng quy chế tự trị của Kashmir để xúi giục người dân” chống lại New Delhi. Ông tuyên bố quyết định tước quyền tự trị ở Kashmir để tránh khỏi “chủ nghĩa khủng bố và ly khai do Pakistan kích động”.

[VIDEO] Kashmir bất an khi Ấn Độ hủy bỏ quy chế tự trị

Trong thời gian qua, bên cạnh sức ép từ Pakistan , phần lớn dân số theo Hồi giáo ở Kashmir cũng liên tục biểu tình phản đối và đụng độ với lực lượng an ninh, khiến chính phủ triển khai thêm hàng chục ngàn binh sĩ đến khu vực, đồng thời ban bố lệnh giới nghiêm. Bên cạnh đó, đảng JKNC, một trong hai chính

đảng lớn nhất bang Jammu và Kashmir, kháng nghị lên Tòa án tối cao phản đối quyết định của chính phủ. Theo trang tin Live Law, JKNC lập luận cơ chế tự trị là quyền hiến định của Kashmir và sắc lệnh tước bỏ quy chế này là vi hiến khi không lấy ý kiến của nghị viện bang.