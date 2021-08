Tình hình thủ đô Kabul của Afghanistan hiện ra sao?

Đài CNN tối 15.8 dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi trấn an người dân, trong bối cảnh lực lượng Taliban bao vây thủ đô

“Thay mặt Lực lượng An ninh và Quốc phòng Afghanistan, tôi đảm bảo với tất cả các bạn rằng an ninh của Kabul được đảm bảo. Lực lượng an ninh và phòng vệ của các bạn cam kết bảo vệ Kabul”, ông phát biểu trên truyền hình.

Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Bismillah Mohammadi Ảnh: Reuters Bên cạnh đó, ông cho biết các lực lượng quốc tế "sẵn sàng hợp tác với lực lượng an ninh và quốc phòng Afghanistan".

Hình ảnh tại Kabul cho thấy đường phố kẹt cứng xe cộ và dòng người tìm cách trở về nhà hoặc chạy đến sân bay. “Một số người bỏ cả chìa khóa trong xe để đi bộ đến sân bay”, một người dân Kabul kể.

Ông Bismillah cho hay Tổng thống Ashraf Ghani đã gặp các bô lão vào ngày 14.8 và đồng ý cử phái đoàn đến Doha (Qatar) vào ngày 16.8 nhằm “đạt một thỏa thuận về vấn đề Afghanistan”.

Taliban áp sát Kabul, sắp có chuyển giao quyền lực tại Afghanistan

Dự kiến phái đoàn có ông Abdullah Abdullah đứng đầu ủy ban hòa giải Afghanistan.

Taliban nói gì?

Về phía Taliban, lực lượng này tuyên bố muốn chuyển giao quyền lực ôn hòa . “Trong vài ngày tới, chúng tôi muốn chuyển giao ôn hòa”, theo BBC dẫn lời phát ngôn viên Suhail Shaheen của lực lượng Taliban hiện đang ở Qatar.

Các nguồn tin ngoại giao hôm qua cho rằng ông Ali Ahmad Jalali, một học giả ở Mỹ và là cựu Bộ trưởng Nội vụ Afghanistan, có thể sẽ trở thành người đứng đầu chính quyền lâm thời của Afghanistan.

“Chúng tôi muốn một chính phủ Hồi giáo bao hàm, nghĩa là mọi người Afghanistan sẽ có phần trong chính phủ. Chúng ta sẽ chứng kiến điều đó trong tương lai khi diễn ra chuyển giao ôn hòa”, theo phát ngôn viên Shaheen.

Các hành khách di chuyển đến sân bay Kabul vào ngày 15.8 Ảnh: Reuters Ông còn cho hay các tay súng Taliban sẽ không nhằm vào các đại sứ quán nước ngoài và nhân viên. "Sẽ không có nguy cơ cho các nhà ngoại giao, tổ chức phi chính phủ hay bất cứ ai. Tất cả nên tiếp tục làm việc như thời gian qua", ông khẳng định.

Phản ứng các nước

Theo CNN hôm qua dẫn lời giới thạo tin cho hay Mỹ sẽ rút toàn bộ nhân sự đại sứ quán ở Kabul trong vòng 72 giờ, bao gồm các quan chức cấp cao. Theo đó, họ sẽ đến sân bay ở Kabul và bay về Mỹ.

Trong khi đó, Bộ Nội vụ Anh cho hay đang hỗ trợ công dân rời Afghanistan. Bộ Ngoại giao Đức cho hay đang đóng cửa đại sứ quán ở Kabul và yêu cầu công dân rời Afghanistan.

Theo Đài Al Jazeera, quân đội Đức đang điều các vận tải cơ A400M đến Kabul, với 30 lính dù trên mỗi chiếc, để sơ tán các nhân viên đại sứ quán và những nhân viên người Afghanistan.

Taliban ngày càng áp sát thủ đô Afghanistan, điều gì có thể xảy ra?

Các vận tải cơ này có thể bay đến một trung tâm gần đó như thủ đô Tashkent của Uzbekistan để hành khách tiếp tục đón chuyến bay thuê bao về nước.

Một quan chức Ấn Độ cho hay nước này sẽ không đóng cửa đại sứ quán ở Kabul nhưng đang nhanh chóng đưa ra kế hoạch sơ tán, theo Reuters. Trong khi đó, Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất (UAE) thông báo tạm dừng mọi chuyến bay đến Kabul từ ngày 16.8.

Một quan chức NATO khẳng định rằng liên minh này sẽ duy trì hiện diện ngoại giao tại Kabul và đang giúp duy trì hoạt động sân bay Kabul.

Giới chức Nga cho biết hiện không có kế hoạch sơ tán các nhân viên tại Đại sứ quán của nước này ở Kabul, theo AFP. Nga hiện đang phối hợp với các nước khác để triệu tập cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về Afghanistan.

Bộ Ngoại giao Pakistan ra thông cáo cho hay nước này đang theo dõi sát sao tình hình ở Afghanistan. “Pakistan sẽ tiếp tục ủng hộ nỗ lực dàn xếp chính trị. Chúng tôi hy vọng mọi bên ở Afghanistan sẽ cùng nhau giải quyết khủng hoảng chính trị nội bộ này”, theo phát ngôn viên Zahid Hafeez Chaudhri của Bộ Ngoại giao Pakistan.