Tờ 50 đô la mới của Úc bị phát hiện sai lỗi chính tả

Trang News.com.au ngày 9.5 đưa tin Ngân hàng Trung ương Úc (RBA) bị một phen bẽ mặt sau khi có người phát hiện ra lỗi chính tả trên tờ 50 AUD mới, được lưu hành từ tháng 10.2018.

Trang web của đài phát thanh Triple M đăng hình ảnh chụp phóng to lỗi chính tả do một thính giả gửi đến. Hình ảnh chụp qua kính phóng đại cho thấy một lỗi chính tả trong đoạn văn trích từ bài phát biểu của bà Edith Cowan (1861-1932), nữ dân biểu đầu tiên của Quốc hội Úc.

Lỗi chính tả được phát hiện trong câu “it is a great responsibility to be the only woman here” (tạm dịch: Quả là một trọng trách khi tôi là người phụ nữ duy nhất tại đây). Trong đó chữ “responsibility” bị viết sai thành “responsibilty” đến 3 lần.

Tờ 50 AUD mới giống mẫu cũ ở chỗ vẫn in chân dung của thổ dân David Unaipon ở một mặt và chân dung bà Cowan ở mặt còn lại.

Tuy nhiên, tờ tiền mới có bốn dấu chấm nổi dọc theo cạnh dài, giúp người khiếm thị dễ dàng phân biệt tờ tiền này với các tờ tiền có mệnh giá khác.

Bên cạnh đó, tiền mới còn tăng cường thêm các tính năng bảo mật, gồm hình một con thiên nga đen đổi sắc khi thay đổi góc nhìn, một con thiên nga đen thứ hai, một nhánh cây keo hoa vàng, số sê-ri và năm in tiền có thể được nhìn thấy dưới tia cực tím.

Theo ước tính của Ngân hàng Trung ương Úc, khoảng 46% tiền giấy đang lưu hành tại nước này là những tờ mệnh giá 50 AUD. Một phát ngôn viên RBA cho biết ngân hàng đã hay tin về sai sót và sẽ chỉnh sửa vào lần in sau.

Trong khi đó, chuyên gia mua bán tiền hiếm Jim Noble tại công ty Noble Numismatics cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử RBA cho lưu hành tiền bị sai lỗi chính tả.

“Họ từng in có sai sót nhưng là các trường hợp riêng lẻ chứ không phải toàn bộ lô sản phẩm”, ông nói.

Vì có hàng triệu tờ tiền có sai sót nên trường hợp này không được xem là hiếm để có giá trị cao trên thị trường sưu tập, buôn bán tiền hiếm.

“Tuy nhiên, vẫn có khả năng nhiều người đầu cơ vì cho rằng tiền in sai sót sẽ được thu hồi”, ông Noble nói và ước tính có thể có từ 100.000-1 triệu tờ tiền mệnh giá này sẽ được lưu giữ.

Bên cạnh đó, chuyên gia này cũng thắc mắc về sai sót vì theo nguyên tắc phải có người phóng to và kiểm tra từng chi tiết trên mẫu tiền mới trước khi in hàng loạt.