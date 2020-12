Tổng thống Donald Trump: 'Nhiều điều to tát' sẽ xảy ra trong vài ngày tới

“Thưa ngài Tổng thống, tính từ bây giờ thì chỉ còn một tuần nữa (vào ngày 14.12) là các đại cử tri sẽ họp lại để bỏ phiếu. Từ đây đến đó sẽ không nhiều thời gian để ngài có thể để đảo ngược cuộc bỏ phiếu. Vào thời điểm này, ngài có còn hy vọng thay đổi kết quả bầu cử hoặc cố gắng thuyết phục người dân Mỹ rằng cuộc bầu cử là không công bằng hay không?”, một phóng viên đặt câu hỏi với Tổng thống Trump tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng vào trưa 7.12 (giờ Mỹ), theo thông cáo được đăng trên website của Nhà Trắng.

“Tôi nghĩ mọi người đã thấy rõ rồi. Mọi người cứ nhìn vào số phiếu bầu là thấy cuộc bầu cử đã bị gian lận. Quý vị nhìn vào các bang là thấy cuộc bầu cử bị thao túng hoàn toàn. Đó là sự ô nhục đối với đất nước của chúng ta. Tình hình chẳng khác gì một nước thế giới thứ 3 - các phiếu bầu đổ về từ khắp nơi, sử dụng máy móc mà chẳng biết là của ai. Họ nói các máy đó bị "lỗi kỹ thuật". Nhưng đó chẳng phải lỗi kỹ thuật. Những máy đó bị phát hiện đưa ra hàng ngàn phiếu bầu - toàn là bất lợi cho tôi”, Tổng thống Trump trả lời.

“Và bây giờ chúng tôi biết mình có thể làm gì với vụ này. Nhưng mọi người sẽ thấy nhiều điều to tát xảy ra trong vài ngày tới”, Tổng thống Trump nhấn mạnh, nhưng không cung cấp chi tiết.

Ngày phán xét?

Ngày 14.12 là hạn chót các đại cử tri ở mỗi bang bỏ phiếu để chốt lại người chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 ở bang đó. Tính đến nay đã có hơn 40 bang chứng nhận kết quả bầu cử, chính thức mang về cho cựu Phó tổng thống Joe Biden tổng cộng ít nhất 279 phiếu, vượt con số phiếu cần thiết để thắng cử là 270 phiếu, theo AP. Hiện vẫn còn một số bang chưa chứng nhận kết quả bầu cử. Trước đó, AP cùng các hãng truyền thông lớn khác của Mỹ đã thông báo ông Bien giành được tổng cộng 306 phiếu đại cử tri trong khi ông Trump có được chỉ 232 phiếu.

Các đại cử thường bỏ phiếu chọn ứng viên đã nhận được đa số phiếu bầu của cử tri, tuy nhiên, trong lịch sử bầu cử Mỹ cũng đã xảy trường hợp nhưng rất hiếm là có một số đại cử tri “bội tín”, ủng hộ ứng viên không được nhiều cử tri bầu chọn. Kết quả bỏ phiếu ngày 14.12 sẽ được chuyển cho quốc hội khóa mới xem xét trong phiên họp chung lưỡng viện đầu tiên vào ngày 6.1.2021.

Nếu không có ứng viên nào nhận được ít nhất 270 phiếu trong tổng số 538 phiếu đại cử tri, hạ viện sẽ tổ chức bầu cử. Mỗi bang có một phiếu bầu và ứng viên nào nhận được 26 phiếu thì sẽ thắng cử. Nhóm nghị sĩ hạ viện từ mỗi bang sẽ gặp nhau để quyết định cách bỏ lá phiếu duy nhất của họ.

Tổng thống Trump còn cơ hội?

Một cách khác Hạ viện có thể liên quan cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2020 là nếu có tranh chấp về tổng số phiếu bầu trong nhiều bang, theo bài phân tích của giáo sư Donald Brand thuộc Trường College of the Holy Cross (Mỹ) đăng trên báo The Conversation. Hiện nay, phe Tổng thống Trump đã nộp đơn kiện nhằm thách thức kết quả bầu cử ở 6 bang chiến địa, nhưng hầu hết các đơn kiện đều bị bác.

Ông Brand cho rằng dù tòa án các bang quyết định những câu hỏi cụ thể về các diễn giải pháp lý trong các cuộc tranh chấp bầu cử , họ không muốn bị xem có vai trò quyết định kết quả bầu cử tổng thống năm 2020 như Tòa án Tối cao Mỹ đã làm trong năm 2000. Theo đó, các thẩm phán có thể từ chối thụ lý các vụ kiện có những câu hỏi lớn về chính trị và để những vấn đề này cho hệ thống chính trị giải quyết.

Cũng theo giáo sư Brand, dù kết quả bầu cử vừa qua cho thấy đảng Dân chủ vẫn kiểm soát hạ viện, nhưng đảng Cộng hòa vẫn kiểm soát ít nhất 26 trên 50 nhóm nghị sĩ bang. Từ đó, ông Brand cho rằng nếu Hạ viện buộc phải tổ chức bầu cử tổng thống thì kết quả có thể có lợi cho Tổng thống Trump.