Tổng thống Hàn Quốc có thể tham gia cuộc gặp thượng đỉnh Singapore

“Những cuộc thảo luận chỉ mới bắt đầu, vậy nên chúng tôi vẫn đang chờ xem kết quả thế nào. Tuy nhiên tùy vào tình hình, Tổng thống (Moon Jae-in) có thể tham gia với Tổng thống Trump và Chủ tịch Kim tại Singapore”, Yonhap dẫn lời quan chức giấu tên thuộc phủ tổng thống Hàn Quốc tiết lộ ngày 28.5.



Quan chức trên nhấn mạnh khả năng cuộc gặp 3 bên xảy ra phụ thuộc nhiều vào kết quả đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên để chuẩn bị cho cuộc hội đàm Mỹ-Triều. Do đó, có khả năng ông Moon sẽ công bố quyết định đến Singapore trước khi thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra, dự kiến ngày 12.6.

Đề xuất về cuộc gặp 3 bên được nhắc đến lần đầu khi Tổng thống Moon gặp lãnh đạo Kim tại Bàn Môn Điếm ngày 27.4. Ông Moon lặp lại đề xuất này vào ngày 27.5, sau cuộc gặp lần 2 đầy bất ngờ với ông Kim một ngày trước đó.

“Nếu hội nghị thượng đỉnh Triều-Mỹ thành công, tôi mong nhìn thấy những nỗ lực nhằm chính thức chấm dứt chiến tranh thông qua thượng đỉnh 3 bên giữa Hàn Quốc, Triều Tiên và Mỹ”, Tổng thống Moon nói.

Bên cạnh đó, cuộc gặp này cũng có thể nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho Triều Tiên sau khi phi hạt nhân hóa vì Tổng thống Moon cho biết lãnh đạo Kim vẫn còn cảm thấy bất an về vấn đề an toàn của đất nước.

Phủ tổng thống Hàn Quốc từng cho biết chính quyền đang cân nhắc tổ chức hội nghị thượng đỉnh 3 bên sau hội đàm Trump-Kim, nhưng các bên chưa thảo luận về điều này.