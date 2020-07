Tổng thống Mỹ bắt đầu lo lắng về Covid-19

Lời cảnh báo của Tổng thống Trump được đưa ra sau khi Mỹ hôm 21.7 ghi nhận hơn 1.000 trường hợp tử vong vì Covid-19 trong vòng 24 giờ và tổng số người mắc bệnh ở Mỹ đã lên hơn 4 triệu.

Sau buổi họp báo trên, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi đã chỉ trích Tổng thống Trump hành động quá chậm chạp trong việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa suốt những tháng qua. “Dịch bệnh ngày càng nghiêm trọng hơn trước khi có thể khởi sắc vì ông ấy không hành động”, The Hill dẫn lời bà Pelosi. “Rõ ràng đây là dịch Trump”, bà nhấn mạnh. Trong khi đó, báo The Guardian hôm qua đưa tin Ngoại trưởng Mike Pompeo đổ lỗi cho Tổ chức Y tế thế giới (WHO) phải chịu trách nhiệm về những cái chết do Covid-19. Trong cuộc họp với các nghị sĩ Anh tại London, ông Pompeo cáo buộc WHO đã trở thành một cơ quan “chính trị”, và những quyết định liên quan dịch Covid-19 của tổ chức này bị ảnh hưởng bởi “thỏa thuận” giữa Tổng giám đốc Tedros Adhanom Ghebreyesus và Trung Quốc. WHO gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ.