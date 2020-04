Tổng thống Mỹ dọa cắt ngân sách cho WHO

Trong cuộc họp báo hằng ngày về dịch Covid-19 tại Nhà Trắng hôm 7.4, Tổng thống Donald Trump tố cáo WHO đã đứng về phía Trung Quốc vào thời điểm dịch bùng phát ở TP. Vũ Hán và lan khắp Trung Quốc đại lục.

Thiên vị Trung Quốc ?

Tổng thống Mỹ cho hay WHO ngay từ đầu kiên trì quan điểm không cần phải đóng cửa biên giới và giới hạn các chuyến bay quốc tế. Vào thời điểm WHO tuyên bố tình trạng khẩn cấp toàn cầu khi Covid-19 xuất hiện tại 18 quốc gia/vùng lãnh thổ vào ngày 30.1, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus vẫn thúc giục các quốc gia duy trì sự bình tĩnh và không áp dụng “các biện pháp can thiệp không cần thiết gây cản trở giao thương quốc tế hoặc hoạt động đi lại trên toàn cầu”.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi thông điệp Đoàn kết chống Covid-19 Ngày 8.4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có thông điệp gửi hội nghị trực tuyến các bộ trưởng y tế khu vực tây Thái Bình Dương với chủ đề “Đoàn kết chống Covid-19”. Thủ tướng cho biết bài học kinh nghiệm của Việt Nam là sớm nhận thức được tính chất nguy hiểm của Covid-19, nên đã chủ động ngay từ khi xuất hiện tin về dịch trên truyền thông quốc tế. Với quyết tâm chính trị cao, coi “chống dịch như chống giặc”, Chính phủ Việt Nam đã kiên quyết thực hiện đồng bộ, linh hoạt nhiều biện pháp khoanh vùng, tập trung dập dịch. Cũng tại thông điệp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Khi đại dịch Covid-19 đang tràn qua mọi biên giới lãnh thổ, đòi hỏi các quốc gia, dân tộc phải có “đại nỗ lực” và “đại đoàn kết”, chúng tôi tin tưởng và đề nghị WHO - tổ chức chuyên môn y tế của LHQ, tiếp tục đi đầu huy động, phối hợp nguồn lực của các quốc gia, ưu tiên cho vắc xin, thuốc đặc trị, vật tư, thiết bị y tế...”. Thủ tướng đồng thời bày tỏ: “Tôi tin chắc rằng, sát cánh bên nhau, chúng ta sẽ chiến thắng đại dịch Covid-19”. Vũ Hân “Họ (WHO) nói rằng chẳng có gì lớn lao, chẳng có vấn đề gì đáng kể. Và khi tôi đóng cửa (các đường bay quốc tế), họ bảo tôi đã hành động sai lầm, nhưng hóa ra tôi đúng”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump đề cập đến lệnh cấm các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục đến Mỹ mà ông ban bố ngày 31.1. Và WHO phải chờ đến ngày 11.3 mới tuyên bố thế giới đang đối mặt với “đại dịch toàn cầu”, trong khi Trung Quốc vào ngày 31.12.2019 đã xác nhận dịch ở tỉnh Hồ Bắc và đến tháng 2, dịch đã bùng phát ở nhiều nước châu Âu. “WHO đúng là đã cho chúng tôi những chỉ dẫn rất dở...; riêng với Mỹ thì WHO xứng đáng bị chỉ trích vì họ không muốn đóng cửa biên giới, họ nói làm vậy là sai…, sai về mọi khía cạnh”, Tổng thống Trump nhấn mạnh. “Họ (WHO) nói rằng chẳng có gì lớn lao, chẳng có vấn đề gì đáng kể. Và khi tôi đóng cửa (các đường bay quốc tế), họ bảo tôi đã hành động sai lầm, nhưng hóa ra tôi đúng”, AFP dẫn lời Tổng thống Trump đề cập đến lệnh cấm các chuyến bay từ Trung Quốc đại lục đến Mỹ mà ông ban bố ngày 31.1. Và WHO phải chờ đến ngày 11.3 mới tuyên bố thế giới đang đối mặt với “đại dịch toàn cầu”, trong khi Trung Quốc vào ngày 31.12.2019 đã xác nhận dịch ở tỉnh Hồ Bắc và đến tháng 2, dịch đã bùng phát ở nhiều nước châu Âu. “WHO đúng là đã cho chúng tôi những chỉ dẫn rất dở...; riêng với Mỹ thì WHO xứng đáng bị chỉ trích vì họ không muốn đóng cửa biên giới, họ nói làm vậy là sai…, sai về mọi khía cạnh”, Tổng thống Trump nhấn mạnh.

[VIDEO] Bác sĩ Mỹ dùng thuốc điều trị sốt rét chữa Covid-19 dù chưa rõ hiệu quả

Trước buổi họp báo hôm 7.4, lãnh đạo Nhà Trắng cũng lên Twitter chất vấn: “Vì một số lý do, WHO dù nhận được phần lớn nguồn tiền từ Mỹ, vẫn nghiêng về phía Trung Quốc”. Và Tổng thống Trump cảnh báo ông đang cân nhắc khả năng rút lại khoản đóng góp này. Trước cáo buộc từ tổng thống Mỹ, nhiều quan chức WHO khẳng định không hề thiên vị Trung Quốc và kêu gọi đây không phải là thời khắc để cắt giảm ngân sách hoạt động, nhất là khi cả thế giới đang chống dịch Covid-19, theo Reuters. Hiện Mỹ vẫn là nước đóng góp nhiều nhất cho hoạt động của WHO. Theo Đài CNBC, Mỹ vào năm 2019 đã đóng góp hơn 400 triệu USD cho WHO, so với 44 triệu USD của Trung Quốc. Năm nay, quốc hội Mỹ đã duyệt chi khoảng 122 triệu USD cho tổ chức này. Trong dự thảo ngân sách năm 2021, Tổng thống Trump chỉ đề nghị chi 58 triệu USD.

Ngày đen tối của Mỹ

Tính đến tối qua, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ đã vượt ngưỡng 400.000, với hơn 13.000 trường hợp tử vong, theo website của Đại học Johns Hopkins. Trong số này, gần 2.000 người đã thiệt mạng trong vòng 24 giờ do dịch Covid-19.

[VIDEO] Quan chức y tế Mỹ hy vọng số ca tử vong vì Covid-19 không nhiều như dự báo