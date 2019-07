Tổng thống Putin: Nga mất 2 Anh hùng, 7 đại tá trong vụ nổ tàu khảo sát

“Đó không phải là một con tàu bình thường, đó là tàu nghiên cứu”, RT hôm 3.7 dẫn lời nhà lãnh đạo Nga trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu về vụ việc.

Ông Putin gọi thủy thủ đoàn trên con tàu thăm dò biển sâu, mà phương Tây liệt vào dạng tàu trinh sát bí mật của Nga, là những chuyên viên cấp cao. Ông gọi đây là sự tổn thất nặng nề cho nước Nga và hải quân nước này.

Tổng thống cho hay 2 trong số các thủy thủ hy sinh trên tàu đã được trao huân chương cao quý nhất của nước này là “Anh hùng nước Nga”, trong khi 7 người mang quân hàm “đại tá cấp 1”.

Ông Putin chỉ đạo Bộ trưởng Shoigu đích thân đến Severomorsk, nơi con tàu đang được đưa về sau thảm kịch, để giám sát cuộc điều tra và báo cáo trực tiếp cho mình.

Truyền thông Nga hôm nay 2.7 đưa tin một tàu ngầm khảo sát nước sâu thuộc hải quân nước này bốc cháy, khiến 14 thành viên thủy thủ đoàn thiệt mạng.

Hỏa hoạn xảy ra trong lúc tàu nghiên cứu tiến hành cuộc khảo sát quân sự trong vùng biển của Nga hôm 1.7 và đám cháy đã được dập tắt, theo Đài RT trích thông báo từ Bộ Quốc phòng nước này.

Bộ Quốc phòng Nga cũng nhanh chóng bác bỏ thông tin của Reuters cho rằng phía Nga đã thông báo cho Na Uy về sự cố trên tàu.

“Nhờ vào hành động hy sinh của thủy thủ đoàn, vụ cháy được dập tắt. Không có bất kỳ thông báo nào xuất phát từ tàu nghiên cứu của Nga gửi cho phía Na Uy”, Hãng thông tấn Tass dẫn thông báo của Bộ Quốc phòng.

Trước đó, ông Per Strand, giám đốc cơ quan an toàn hạt nhân và phóng xạ của Na Uy, nói với hãng tin Reuters rằng theo lời một số quan chức Nga, đám cháy trên tàu Nga có khả năng do nổ khí gas gây ra. Ông Strand cũng nói rằng không phát hiện được mức độ phóng xạ bất thường sau sự cố này.