Tổng thống Mỹ Donald Trump ngay ngày đầu năm đe dọa cắt viện trợ cho Pakistan vì nước này “dối trá” và chứa chấp khủng bố.

Ngày đầu năm 2018, Tổng thống Donald Trump viết trên Twitter rằng nước Mỹ đã “điên rồ” khi viện trợ hơn 33 tỉ USD cho Pakistan trong 15 năm qua trong khi chỉ nhận lại “những lời dối trá và sự lừa gạt”.



Tổng thống Trump cáo buộc Pakistan là "thiên đường an toàn" cho những kẻ khủng bố mà Mỹ đang truy lùng ở Afghanistan, và tuyên bố sẽ không để tình trạng này tiếp diễn.

The United States has foolishly given Pakistan more than 33 billion dollars in aid over the last 15 years, and they have given us nothing but lies & deceit, thinking of our leaders as fools. They give safe haven to the terrorists we hunt in Afghanistan, with little help. No more!