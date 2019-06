Tổng thống Trump đã cho phép tấn công Iran sau vụ bắn hạ máy bay?

Tổng thống Donald Trump đã phê chuẩn kế hoạch tấn công quân sự nhằm đáp trả Iran về vụ bắn hạ máy bay không người lái của Mỹ nhưng sau đó bất ngờ rút lại kế hoạch, the tờ The New York Times.

tin liên quan Tổng thống Trump: Iran có lẽ không cố ý bắn hạ máy bay Mỹ Đến 19 giờ ngày 20.6 (giờ Mỹ), các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang chờ một cuộc tấn công nhắm vào Iran sau nhiều cuộc thảo luận và tranh luận đầy căng thẳng giữa các quan chức an ninh cấp cao của Tổng thống Trump và lãnh đạo quốc hội, theo nhiều quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với The New York Times. Đến 19 giờ ngày 20.6 (giờ Mỹ), các quan chức ngoại giao và quân sự Mỹ đang chờ một cuộc tấn công nhắm vào Iran sau nhiều cuộc thảo luận và tranh luận đầy căng thẳng giữa các quan chức an ninh cấp cao của Tổng thống Trump và lãnh đạo quốc hội, theo nhiều quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ với The New York Times.

Theo lời những người này, ban đầu Tổng thống Trump phê chuẩn cuộc tấn công nhắm vào một số mục tiêu ở Iran như hệ thống radar và các khẩu đội tên lửa. Cuộc tấn công dự kiến sẽ được tiến hành trước bình minh ngày 21.6 (giờ Iran) nhằm giảm thiểu nguy cơ cho dân thường và quân đội Iran.

Tuy nhiên, chiến dịch tấn công đang ở giai đoạn đầu thì bất ngờ bị hủy. Khi đó, các máy bay đang ở trên không, chiến hạm vào vị trí nhưng không có tên lửa nào được phóng đi.

Hiện không rõ kế hoạch bị rút lại có phải do Tổng thống Trump đổi ý hay không, và cũng không rõ kế hoạch có được tiếp tục hay không. Nhà Trắng cũng như Lầu Năm Góc không đưa ra bình luận liên quan đến thông tin về kế hoạch tấn công và quyết định hủy tấn công.

[VIDEO] Iran và Mỹ công bố hình ảnh về UAV quân sự bị bắn hạ

Trước đó, Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thông báo trên website của mình là đã bắn hạ một UAV “do thám” của Mỹ ở tỉnh Hormozgan thuộc miền nam nước này vào sáng 20.6 (giờ địa phương).

Không có ai trong chiếc máy bay không người lái. Sẽ có sự khác biệt lớn nếu chiếc máy bay đó có người lái” Tổng thống Donald Trump Hãng thông tấn IRNA dẫn lại thông báo, xác định UAV đó là RQ-4 Global Hawk. Máy bay này có thể bay liên tục 24 giờ, thu thập hình ảnh có độ phân giải cao về những khu vực rộng lớn trong mọi điều kiện thời tiết và có tầm bay hơn 16 km. Theo truyền thông Iran, chiếc Global Hawk bị tên lửa nội địa 3 Khordad bắn hạ. Hãng thông tấn IRNA dẫn lại thông báo, xác định UAV đó là RQ-4 Global Hawk. Máy bay này có thể bay liên tục 24 giờ, thu thập hình ảnh có độ phân giải cao về những khu vực rộng lớn trong mọi điều kiện thời tiết và có tầm bay hơn 16 km. Theo truyền thông Iran, chiếc Global Hawk bị tên lửa nội địa 3 Khordad bắn hạ.

Sau đó, phía Mỹ xác nhận chiếc UAV bị bắn hạ là Global Hawk. Một phát ngôn viên quân đội Mỹ, Bill Urban, bác bỏ cáo buộc máy bay này bay trong không phận của Iran. “Đây là một cuộc tấn công vô cớ vào khí tài giám sát của Mỹ trong không phận quốc tế ”, ông Urban tuyên bố.

Tuy nhiên, Tổng thống Trump đã có những phát biểu cho thấy ông không muốn căng thẳng leo thang. “Tôi nghĩ Iran có thể mắc sai lầm. Tôi cho rằng một vị tướng hay ai đó đã lầm lẫn trong vụ bắn hạ chiếc máy bay không người lái. Không có ai trong chiếc máy bay không người lái. Sẽ có sự khác biệt lớn nếu chiếc máy bay đó có người lái”, Tổng thống Trump cho phóng viên hay tại Nhà Trắng ngày 20.6.

“Thật khó tin đó là hành động cố ý, nếu mọi người muốn biết sự thật”, Tổng thống Trump nhấn mạnh và cho biết thêm vụ bắn hạ máy bay không người lái (UAV) của Mỹ có thể do một ai đó hành xử “bừa bãi và ngớ ngẩn” tiến hành.

Trước đó, Mỹ đã điều thêm binh sĩ , tàu sân bay, máy bay ném bom B-52, tàu khu trục và tàu đổ bộ tới Trung Đông nhằm “đối phó mối đe dọa” từ Iran. Tuy nhiên, Tổng thống Trump cho hay ông không muốn có chiến tranh với Iran nhưng sẽ xem xét dùng giải pháp quân sự để ngăn chặn Tehran phát triển vũ khí hạt nhân.