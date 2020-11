Tổng thống Trump liên tiếp bổ nhiệm, sa thải các quan chức cấp cao

Đài CNN ngày 18.11 đưa tin Nhà Trắng vừa thông báo hàng loạt quyết định bổ nhiệm , đề cử các quan chức theo dự định của Tổng thống Trump

Ông chủ Nhà Trắng đề cử ông Brian Brooks, quyền kiểm soát viên tiền tệ chính thức giữ chức vụ này trong thời hạn 5 năm. Văn phòng kiểm soát viên tiền tệ là cơ quan độc lập trực thuộc Bộ Tài chính phụ trách về giám sát các ngân hàng nhà nước và chi nhánh của ngân hàng nước ngoài tại Mỹ.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump dự định đề cử ông Scott Francis O’Grady làm trợ lý bộ trưởng quốc phòng phụ trách về công tác an ninh quốc tế. Ông O’Grady là một nhân vật thành đạt trong lĩnh vực viết sách, diễn thuyết, phát ngôn, đầu tư và kinh doanh . Ông từng là sĩ quan Không quân Mỹ trong 12 năm.

Một nhân vật khác được cân nhắc là vận động viên bóng bầu dục Jack Brewer, người từng phát biểu ủng hộ ông Trump tại Đại hội đảng Cộng hòa . Tổng thống Trump dự định bổ nhiệm ông Brewer làm thành viên một ủy ban về người da màu.

Quan chức an ninh bầu cử Mỹ lo sẽ bị sa thải vì lật tẩy thông tin sai

Trong khi đó, ông vừa quyết định cho thôi việc đối với quan chức Chris Krebs, giám đốc Cơ quan An ninh mạng và Hạ tầng thuộc Bộ An ninh nội địa. Ông Krebs được Tổng thống Trump đề cử vào năm 2018, và là một trong những người phụ trách về an ninh trong kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ năm nay.

Thông báo trên Twitter, ông Trump cho biết quyết định trên liên quan đến viện ông Krebs phát ngôn rằng “không có chứng cứ về bất cứ hệ thống bầu cử nào bị xóa hay phiếu bầu bị mất, thay đổi hay bị phá hoại”.

“Phát ngôn gần đây của ông Chris Krebs về an ninh của bầu cử năm 2020 là rất không chính xác”, Tổng thống Trump cho biết.

Liên quan đến quá trình chuyển giao quyền lực cho ứng viên Dân chủ Joe Biden , lãnh đạo đa số tại Thượng viện, ông Mitch McConnell, khẳng định tổng thống nhiệm kỳ tiếp theo sẽ nhậm chức đúng ngày.

“Chúng ta sẽ có sự chuyển giao trật tự từ chính quyền này sang chính quyền tiếp theo”, ông trả lời khi được hỏi tại sao Cơ quan Quản lý Dịch vụ tổng hợp chưa xác nhận chắc chắn về người chiến thắng trong cuộc đua vào Nhà Trắng để chính thức bắt đầu quá trình chuyển giao.