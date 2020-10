Tổng thống Trump mắc Covid-19, chiến dịch tranh cử trong tình trạng bất định

Nữ cố vấn Hicks từng tháp tùng ông Trump đến thành phố Cleveland (bang Ohio) để tham dự cuộc tranh luận đầu tiên với ông Biden vào ngày 29.9. Tại cuộc tranh luận, ban vận động tái tranh cử của ông Trump từ chối đeo khẩu trang. Cô Hicks cũng tham gia một cuộc mít tinh vận động tái tranh cử của ông Trump ở bang Minnesota vào ngày 30.9.

Cô Hicks thường đi cùng ông Trump (74 tuổi) trên chuyên cơ Air Force One (Không lực Một) và trực thăng Marine One dành riêng cho tổng thống. Điều này khiến giới chuyên gia y tế lo ngại các quan chức cấp cao có nguy cơ mắc Covid-19 . Trước đó, nhiều người thân cận với ông Trump đã bị nhiễm Covid-19, gần đây nhất là cố vấn an ninh quốc gia Robert C. O’Brien. Ông O’Brien đã biểu hiện triệu chứng nhẹ, hồi phục và trở lại làm việc vào tháng 8.