Tổng thống Trump nói biết rõ ai đứng sau vụ khủng bố 11.9

“[Vụ khủng bố ngày 11.9] không phải là do Iraq, mà là người khác. Tôi nghĩ tôi biết người khác đó là ai. Mọi người cũng biết”, Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với đài ABC, nhưng lại không tiết lộ thêm.

Gần 3.000 người thiệt mạng sau khi 19 kẻ tấn công - đa phần là người Ả Rập Xê Út - cướp 4 máy bay dân sự vào ngày 11.9.2001.

Hai máy bay bị cướp đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế tại thành phố New York , một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc. Còn một máy bay khác đâm xuống bang Pennsylvania sau khi hành khách chống trả quyết liệt với không tặc.

Mạng lưới cực đoan al-Qaeda do Osama bin Laden cầm đầu lên tiếng nhận trách nhiệm vụ tấn công 11.9. Đến năm 2011, dưới thời chính phủ Tổng thống Barack Obama, lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ bắn chết bin Laden tại nơi trú ẩn ở Pakistan.

Reuters Tổng thống Mỹ Donald Trump trong buổi họp báo tại Nhà Trắng

Lực lượng quân sự Mỹ cùng các đồng minh bao gồm Anh đã can thiệp quân sự vào Afghanistan, nơi al-Qaeda trú ẩn. Bên cạnh đó, vụ 11.9 còn được là một trong số những lý do để Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq hồi 2003.

Tổng thống Trump chỉ trích những người tiền nhiệm khi đưa ra quyết định can thiệp quân sự vào Trung Đông. Ông đồng thời tuyên bố quyết tâm tái xây dựng quân đội Mỹ.

Trước đây, trong chiến dịch tranh cử hồi 2016, ông từng đưa ra một số bình luận gây tranh cãi về vụ 11.9.

Lúc bấy giờ, ứng viên đảng Cộng hòa cho rằng hai tòa tháp Trung tâm Thương mại Quốc tế lẽ ra không bị máy bay đâm sập nếu cựu Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush chịu lắng nghe báo cáo của Cục tình báo trung ương (CIA) để tiêu diệt bin Laden từ trước.