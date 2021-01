Tổng thống Trump phê chuẩn ban bố tình trạng khẩn cấp tại thủ đô

Website Nhà Trắng ngày 12.1 đăng thông báo Tổng thống Trump phê chuẩn ban bố tình trạng khẩn cấp tại Washington D.C từ ngày 11.1 đến ngày 24.1.

Bộ An ninh nội địa (DHS) và Cơ quan Quản lý tình trạng khẩn cấp liên bang (FEMA) được giao nhiệm vụ điều phối mọi nỗ lực ứng phó tình trạng khẩn cấp trong giai đoạn lễ nhậm chức tổng thống lần thứ 59 của Mỹ, ý nói đến lễ nhậm chức của ông Biden . Tổng thống Trump đã nói sẽ không dự sự kiện này.

Quyền Bộ trưởng DHS Chad Wolf ngày 11.1 cho biết đã chỉ thị Mật vụ Mỹ bắt đầu hoạt động an ninh từ ngày 13.1, sớm hơn kế hoạch ban đầu vào ngày 19.1, do những sự kiện hồi tuần trước và bối cảnh an ninh trong những ngày sắp tới.

Cục Điều tra liên bang ( FBI ) mới đây cảnh báo người biểu tình có vũ khí đang lên kế hoạch biểu tình tại Washington D.C và thủ phủ của toàn bộ 50 tiểu bang trong những ngày sắp tới.

Trong khi đó, Thị trưởng Quận Columbia Muriel Bowser ngày 11.1 kêu gọi người dân không nên tiến về thủ đô để dự lễ nhậm chức của ông Biden vì lo ngại bạo lực và lây lan Covid-19