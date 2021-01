Tổng thống Trump 'ra tối hậu thư' cho bang Georgia

Trong bản ghi âm cuộc điện thoại do tờ The Washington Post công bố ngày 3.1 (giờ Mỹ), Tổng thống Mỹ Donald Trump thúc giục ông Brad Raffensperger, quan chức phụ trách bầu cử của bang Georgia, kiểm phiếu lại nhằm giúp ông lật ngược tình thế tại đây. Georgia là bang ông Joe Biden giành chiến thắng với cách biệt 11.779 phiếu bầu so với ông Trump.