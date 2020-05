Tổng thống Trump rút Mỹ khỏi WHO, dẫn lí do đại dịch Covid-19, Trung Quốc

Phát biểu tại cuộc họp báo về Trung Quốc ở Nhà Trắng ngày 29.5, Tổng thống Trump nói rằng giới chức Trung Quốc “phớt lờ trách nhiệm báo cáo của họ” với WHO về virus Corona chủng mới gây bệnh Covid-19, gây sức ép lên WHO để “lừa dối” thế giới về nguồn gốc của virus này, theo Reuters. “ Trung Quốc kiểm soát hoàn toàn Tổ chức Y tế thế giới dù chỉ tài trợ 40 triệu USD/năm so với khoảng 450 triệu USD/năm Mỹ đã chi”, Tổng thống Trump khẳng định.

Hồi tháng trước, Tổng thống Trump tạm dừng tài trợ cho WHO và đến ngày 18.5, ông gửi thư cho Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus , cảnh báo sẽ rút và dừng tài trợ cho WHO lâu dài nếu tổ chức này không cam kết cải cách mạnh mẽ trong vòng 30 ngày tới. “Do họ không thực hiện yêu cầu và những cải cách sâu rộng, chúng tôi hôm nay (29.5) sẽ kết thúc mối quan hệ với Tổ chức Y tế Thế giới và chuyển tiền tài trợ cho những nhu cầu y tế công toàn cầu mang tính khẩn cấp khác trên thế giới”, ông Trump tuyên bố.

[VIDEO] Mỹ muốn WHO ngay lập tức điều tra về Covid-19

Hiện không rõ quyết định rút khỏi WHO của Tổng thống WHO có hiệu lực khi nào. Một nghị quyết chung năm 1948 của quốc hội Mỹ về tư cách thành viên WHO của Mỹ cho hay nước này “bảo lưu quyền rút khỏi tổ chức trong vòng một năm sau khi đưa ra thông báo”, theo Reuters.

WHO chưa có phản ứng về thông báo của Tổng thống Trump. WHO đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc của ông Trump về virus Corona gây Covid-19