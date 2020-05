Tổng thống Trump ra tối hậu thư cho WHO

Sáng qua 19.5, Tổng thống Donald Trump đưa lên Twitter bức thư ông gửi cho Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus vào ngày 18.5. Trong thư, ông Trump cáo buộc WHO phớt lờ những báo cáo đáng tin cậy về tình trạng lây lan của vi rút gây bệnh Covid-19 ở TP. Vũ Hán Trung Quốc ) hồi tháng 12.2019.

“WHO đã không thẩm tra một cách độc lập những báo cáo đáng tin cậy có mâu thuẫn với các báo cáo chính thức của chính phủ Trung Quốc , dù những báo cáo đó đến từ các nguồn ngay trong Vũ Hán”, ông Trump nhấn mạnh.

Ông cũng lưu ý quy định y tế thế giới yêu cầu các quốc gia báo cáo nguy cơ của một tình trạng khẩn cấp y tế trong vòng 24 giờ, nhưng đến nhiều ngày hoặc nhiều tuần sau khi biết được bệnh viêm phổi chưa rõ nguồn gốc (sau này được xác định là Covid-19) ở Vũ Hán, Trung Quốc mới báo cho WHO về dịch bệnh.

Tối hậu thư của Tổng thống Trump: WHO "độc lập" khỏi Trung Quốc, nếu không sẽ đóng băng tài trợ vĩnh viễn

Tổng thống Trump còn chỉ trích WHO lặp lại những tuyên bố về Covid-19 “cực kỳ không chính xác hoặc sai lầm”. Ông Trump chỉ ra: “Vào ngày 14.1.2020, WHO lặp lại tuyên bố của Trung Quốc mà bây giờ đã bị vạch trần là vi rút Corona không lây từ người sang người”. Ông Trump còn viết rằng WHO luôn khen ngợi Trung Quốc minh bạch trong cách ứng phó Covid-19, nhưng cho đến nay Bắc Kinh vẫn không chịu chia sẻ thông tin quan trọng về SARS-CoV-2 và nguồn gốc của vi rút này.

Cuối thư, ông Trump nhấn mạnh: “Rõ ràng những sai lầm của ông và tổ chức của ông trong việc ứng phó đại dịch cực kỳ tai hại cho thế giới. Cách duy nhất tiến lên phía trước cho WHO là liệu tổ chức này có thể chứng minh thật sự độc lập khỏi Trung Quốc hay không. Chính quyền của tôi đã bắt đầu thảo luận với ông về cách cải cách tổ chức này... nếu WHO không cam kết thực hiện những cải tiến bền vững quan trọng trong vòng 30 ngày tới, tôi sẽ chuyển việc tạm dừng tài trợ ngân sách cho WHO sang chế độ dài hạn và sẽ cân nhắc lại quy chế thành viên của Mỹ tại tổ chức này”.

Hôm 14.4, ông Trump cho hay đã chỉ đạo chính phủ tạm ngừng tài trợ để “bắt đầu tiến trình đánh giá vai trò của WHO trong việc quản lý không đúng và che đậy mức độ nghiêm trọng của Covid-19 tại Trung Quốc”, theo AFP.

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Geneva hôm qua, phát ngôn viên WHO Fadela Chaib cho hay tổ chức này không có bình luận tức thì về bức thư của ông Trump và sẽ có phản ứng sau. WHO lâu nay bác bỏ mọi cáo buộc từ Washington liên quan đến Covid -19.

Phản ứng về bức thư trên, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên nói rằng Mỹ đang cố bôi nhọ Trung Quốc và có tính toán sai lầm bằng cách cố dùng Trung Quốc để tránh trách nhiệm của mình trong việc đối phó Covid-19, theo Reuters.

Trong khi đó, cùng ngày, phát ngôn viên đối ngoại của Liên minh Châu Âu (EU) Virginie Battu-Henriksson cho hay EU ủng hộ WHO cũng như những nỗ lực đa phương phòng chống Covid-19, nhấn mạnh “hiện nay là lúc đoàn kết, chứ không phải chĩa vào nhau hay phá hoại hợp tác đa phương”, theo AFP.