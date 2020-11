Tổng thống Trump: toàn dân sẽ sớm có vắc xin Covid-19, trừ New York

“Sớm nhất là đến tháng 4, vắc xin sẽ có đủ cho toàn dân, ngoại trừ những nơi như bang New York, nơi mà thống đốc đã quyết định sẽ cần thời gian cân nhắc về vắc xin vì lý do chính trị”, Tổng thống Trump phát biểu.

Theo Tổng thống Trump , thống đốc New York Andrew Cuomo không tin tưởng Nhà Trắng, do đó chính quyền sẽ không đưa vắc xin đến New York cho đến khi ông Cuomo thay đổi quyết định.