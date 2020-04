Trắc trở nghị quyết đầu tiên của HĐBA về Covid-19

Dự thảo nghị quyết hiện tại, do Pháp và Tunisia đồng thời soạn thảo, kêu gọi “tăng cường hợp tác giữa các nước”, “ngưng các hành vi thù địch” và “ngừng bắn vì nhân đạo” tại các nước đang nổ ra xung đột. Nếu dự thảo ban đầu kêu gọi ngừng bắn trong vòng 30 ngày, dự thảo được điều chỉnh kêu gọi kéo dài thời gian này lên đến ít nhất 90 ngày liên tục, theo AFP đưa tin ngày 29.4.

Dù HĐBA được kỳ vọng sớm thông qua nghị quyết đầu tiên để chứng tỏ tinh thần hợp tác của thế giới trước dịch Covid-19, cho đến nay cơ quan này vẫn chưa ấn định thời điểm bỏ phiếu. Điều này do vấn đề gây nhức nhối nhất trong dự thảo vẫn chưa được dàn xếp là vai trò của WHO trong đại dịch. Tổng thống Mỹ Donald Trump tố cáo WHO về phe Trung Quốc, tìm cách che đậy nguy cơ dịch bệnh trong giai đoạn đầu, dẫn đến hậu quả Covid-19 bùng phát xuyên quốc gia. Dựa trên lý do đó, chính quyền Washington quyết định ngưng đóng góp tài chính cho WHO, và Trung Quốc phản ứng bằng cách góp quỹ bổ sung. Về phần mình, Nga muốn đưa vào dự thảo điều khoản yêu cầu chấm dứt tình trạng bảo hộ mậu dịch, chiến tranh thương mại và dỡ bỏ các lệnh cấm vận đơn phương.