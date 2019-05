Tranh cãi chiến dịch chống ấu dâm trên mạng

Quốc hội Ba Lan hôm qua nhất trí điều chỉnh luật hình sự, nâng hình phạt tù lên 30 năm đối với tội phạm ấu dâm và trong trường hợp cực kỳ nguy hiểm sẽ đối mặt án tù chung thân, theo AFP. Động thái này diễn ra giữa lúc dư luận bức xúc về tình trạng tội phạm ấu dâm gia tăng sau khi phim tài liệu Tell No One (tạm dịch: Đừng nói với ai) được phát trên YouTube tuần rồi, thu hút hơn 18 triệu lượt xem. Trong phim, hàng loạt nạn nhân hiện là người trưởng thành đối mặt với những linh mục cao tuổi đã lạm dụng tình dục họ lúc còn bé. Một số linh mục đã thừa nhận hành vi của mình và xin lỗi. Tổng giám mục Ba Lan Wojciech Polak cũng đã lên tiếng xin lỗi tất cả nạn nhân. Hồi tháng 3, Giáo hội Công giáo Ba Lan xác nhận hàng trăm tăng lữ đã lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên trong 3 thập niên qua ở nước này.