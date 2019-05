Ba Lan tăng hình phạt tội phạm ấu dâm lên 30 năm tù

Trong kỳ họp ngày 16.5, đa số nghị sĩ đã bỏ phiếu ủng hộ điều chỉnh luật hình sự, nâng hình phạt tù lên 30 năm và đối với những tội phạm ấu dâm cực kỳ nguy hiểm có thể đối mặt với án tù chung thân, theo AFP.

Quốc hội đồng thời nhất trí điều chỉnh một số quy định hạn chế nhằm đảm bảo xử lý tất cả vụ lạm dụng tình dục trẻ em một cách công bằng nhất.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh dư luận bức xúc về tình trạng ấu dâm sau khi phim tài liệu "Tell No One" của anh em nhà làm phim Tomasz và Marek Sekielski được đăng tải trên YouTube hồi cuối tuần, ngay lập tức thu hút gần 18 triệu lượt xem.

Phim tài liệu 2 giờ bao gồm hàng loạt đoạn ghi hình từ camera bí mật cho thấy các nạn nhân hiện là người trưởng thành đối mặt với những linh mục đã lạm dụng tình dục họ lúc còn bé. Một số linh mục đã thừa nhận lạm dụng tình dục trẻ em và xin lỗi, đồng thời đề nghị bồi thường bằng tiền. Ngoài ra, phim tài liệu còn phản ánh tình trạng che đậy cho linh mục ấu dâm.

Tổng giám mục Ba Lan Wojciech Polak ngày 16.5 lên tiếng xin lỗi tất cả nạn nhân sau khi xem phim tài liệu. Ông Polak đồng thời tuyên bố sẽ thành lập “quỹ đoàn kết” để giúp đỡ các nạn nhân, nhưng khẳng định đây không phải là tiền bồi thường.

[VIDEO] Vatican công bố luật chống lạm dụng trẻ em

Hồi tháng 2, một tổ chức bảo vệ quyền trẻ em ở Ba Lan đã công bố báo cáo cho thấy gần 400 tăng lữ Công giáo đã lạm dụng tình dục trẻ em và người vị thành niên trong vòng 3 thập niên qua. Một tháng sau đó, giáo hội công giáo Ba Lan xác nhận thông tìn này.

Tổng giám mục Malta Charles Scicluna, một chuyên gia của tòa thánh Vatican về phòng chống hành vi ấu dâm trong giới tu sĩ, sẽ đến thăm Ba Lan vào tháng tới.

Trong khi đó, Giáo hoàng Francis hồi tuần rồi đã thông qua biện pháp mới buộc bất kỳ ai biết thông tin về những vụ lạm dụng tình dục phải báo cáo.