Tranh cãi tin Nga treo thưởng giết lính Mỹ ở Afghanistan

Các quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ với tờ The New York Times rằng tình báo Mỹ phát hiện đơn vị 29155 thuộc Cơ quan Tình báo quân đội Nga (GRU) đã treo thưởng bằng tiền cho các tay súng tiến hành những cuộc tấn công ở Afghanistan trong năm ngoái. Theo nguồn tin, một số tay súng Hồi giáo hoặc phần tử tội phạm có liên hệ chặt chẽ với lực lượng Taliban ở Afghanistan được cho là đã nhận tiền thưởng từ Nga và lý do có thể là Moscow tìm cách trả đũa việc Mỹ giết lính đánh thuê Nga ở Syria.