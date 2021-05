Tranh cãi về thủ phạm vụ tấn công mạng ở Mỹ

FBI xác định nhóm tấn công có tên là DarkSide, nổi lên từ năm ngoái và chuyên tấn công hệ thống mạng máy tính của các doanh nghiệp để tống tiền. “Đến nay, chưa có chứng cứ từ lực lượng tình báo của chúng tôi cho thấy Nga có liên quan, nhưng chứng cứ thể hiện rằng các nhân tố, mã độc là từ Nga. Họ có một phần trách nhiệm phải đối phó điều này”, ông Biden nói với báo giới.

Nhóm tin tặc đang gây rối loạn nước Mỹ nói chỉ muốn kiếm tiền

Ba ngày sau khi buộc phải dừng hoạt động đường ống vì lý do an toàn do bị tấn công mạng, Công ty Colonial cho biết đã hoạt động lại một phần đường ống nhiên liệu.

Đại sứ quán Nga tại Washington bác bỏ cáo buộc và khẳng định Moscow không có phần trách nhiệm nào. “Đại sứ quán ghi nhận việc một số hãng truyền thông cáo buộc Nga về vụ tấn công mạng nhằm vào đường ống Colonial. Chúng tôi tuyệt đối bác bỏ sự thêu dệt vô căn cứ của một số nhà báo độc lập và nhắc lại rằng Nga không tiến hành hoạt động hiểm độc trên không gian mạng”, theo thông cáo của Đại sứ quán Nga.