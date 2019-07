Tránh khó xử và vạ lây, Iraq 'ghìm cương' lực lượng dân quân Shiite

Lực lượng này tuy là thành viên của liên quân cùng Mỹ chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở Iraq nhưng đồng thời được Iran hậu thuẫn về chính trị lẫn quân sự. Bây giờ, IS đã bị tiêu diệt ở Iraq và Mỹ lại đang bên bờ vực xung đột với Iran. Vì thế, Mỹ có lý do để lo ngại sâu sắc về lực lượng người Shiite sẽ dần gây bất lợi ở Iraq, đặc biệt trong bối cảnh mối thù địch giữa Washington và Tehran leo thang chưa biết đến khi nào. Mỹ cho rằng cần phải phòng ngừa lực lượng này nên đã nhiều lần thúc ép chính phủ Iraq phải có biện pháp thiết chế.