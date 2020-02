Treo thưởng hơn 1.400 USD cho người có triệu chứng COVID-19 tự nguyện đi khám

CHDCND Triều Tiên hoãn học kỳ mới và kéo dài thời gian nghỉ học cho học sinh - sinh viên do lo ngại dịch COVID-19 bùng phát.

Chính quyền Đài Loan hôm nay 27.2 nâng mức cảnh báo dịch Covid-19 do virus Corona mới (SARS-CoV-2) ở vùng lãnh thổ này lên mức cao nhất, sau khi thực hiện nhiều biện pháp chống dịch.

Ban vận động tái tranh cử của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đệ đơn kiện tờ The New York Times vì đăng tải bài bình luận liên quan đến nghi án Nga can dự vào cuộc bầu cử Mỹ.