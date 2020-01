Triều Tiên cấm du khách nước ngoài vì lo ngại dịch bệnh viêm phổi lạ

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Bộ Y tế Trung Quốc đã lần lượt xác nhận vi rút mới gây ra bệnh viêm phổi lạ là thuộc chủng coronavirus vốn gây ra dịch Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS). Dịch bệnh SARS đã cướp đi sinh mạng của gần 650 người khắp Trung Quốc đại lục và Hồng Kông trong năm 2002-2003. Trung Quốc từng bị cáo buộc che đậy thông tin về dịch SARS năm 2003, nhưng một số chuyên gia nước ngoài đã đánh giá Bắc Kinh lần này công bố thông tin nhanh chóng về loại vi rút mới, theo AFP. Dù vậy, các chuyên gia tại Đại học Hồng Kông công bố báo cáo ngày 21.1 ước tính có 1.343 trường hợp nhiễm vi rút corona mới ở Vũ Hán, cao gấp nhiều lần so với số liệu chính thức của NHC. Nhóm chuyên gia tại Đại học Hoàng gia ở London (Anh) tuần rồi cho biết con số ca nhiễm có khả năng là gần 1.700 trường hợp. Người phát ngôn WHO, Tarik Jasarevic ngày 21.1 cảnh báo nguy cơ số ca nhiễm vi rút corona mới sẽ tiếp tục gia tăng ở Trung Quốc cùng các quốc gia khác.