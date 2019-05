Triều Tiên cảnh báo Mỹ tại Liên Hiệp Quốc

Hãng Reuters ngày 22.5 đưa tin Triều Tiên đang nỗ lực buộc Mỹ trả tàu hàng , đồng thời cảnh báo về hậu quả của việc Washington “vi phạm chủ quyền”.

Tại cuộc họp báo hiếm hoi do Bình Nhưỡng tổ chức ở trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York, Đại sứ Triều Tiên Kim Song yêu cầu Mỹ lập tức trao trả tàu Wise Honest. Tàu hàng này bị phía Mỹ thông báo bắt giữ hôm 10.5 với cáo buộc bán than vi phạm các lệnh cấm vận của Mỹ và Liên Hiệp Quốc.

“Mỹ nên thận trọng và suy nghĩ về hậu quả của hành động thái quá có thể ảnh hưởng đến các diễn tiến trong tương lai. Mỹ cũng phải trả lại tàu hàng, không được trì hoãn. Chúng tôi xem tàu là một phần của lãnh thổ với đầy đủ chủ quyền”, ông Kim nói.

Đại sứ Triều Tiên nhấn mạnh rằng việc bắt giữ tàu đi ngược lại tinh thần tuyên bố của lãnh đạo 2 nước tại cuộc gặp đầu tiên ở Singapore vào tháng 6.2018. Khi đó, hai bên cam kết xây dựng mối quan hệ mới hướng đến giải giới hạt nhân của Triều Tiên.

Bộ Tư pháp Mỹ trước đó cho biết tàu Wise Honest bị đưa về quần đảo Samoa thuộc Mỹ ở Thái Bình Dương.

Đại sứ Kim tuyên bố Triều Tiên sẽ theo dõi sát sao mọi động thái sắp tới của Mỹ. Trước đó vào ngày 16.5, ông Kim đề nghị Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Antonio Guterres có “hành động khẩn cấp” liên quan đến việc Mỹ bắt giữ tàu.