Mỹ lần đầu bắt giữ tàu Triều Tiên bị cáo buộc vi phạm lệnh trừng phạt

Tàu Wise Honest, một trong những tàu lớn nhất của Triều Tiên, với trọng tải 17.061 tấn, bị Indonesia bắt giữ hồi tháng 4.2018, nhưng hiện đã được giao cho Mỹ và đưa về lãnh hải nước này. Khi bị bắt, tàu đang chở đầy than đá, theo Yonhap hôm nay 10.5 dẫn thông báo từ Bộ Tư pháp Mỹ. Tàu Wise Honest bị

“Hành động dân sự hôm nay (9.5, theo giờ Mỹ) là việc lần đầu tiên bắt giữ một tàu hàng Triều Tiên vì vi phạm lệnh trừng phạt quốc tế . Chúng tôi sẵn sàng triển khai các công cụ thực thi pháp lý để phát hiện, ngăn chặn và khởi tố ý đồ tránh lệnh trừng phạt của Triều Tiên”, công tố viên liên bang Geoffrey S. Berman ở bang New York nhấn mạnh.

Ông Berman còn nói rằng Triều Tiên bị phát hiện che giấu nguồn gốc của tàu Wise Honest để xuất khẩu than đá và nhập khẩu máy móc cho nước này. Triều Tiên hiện đang gánh nhiều lệnh trừng phạt của Mỹ và Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vì chương trình hạt nhân cũng như tên lửa của nước này, trong đó có lệnh cấm xuất khẩu than đá.