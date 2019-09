Trộm cuỗm tài sản hơn 8 tỉ đồng tại Tháp Trump

Hai người phụ nữ sống tại Tháp Trump (đại lộ số 5, New York, Mỹ) cho biết đã bị mất số trang sức gồm kim cương, ngọc lục bảo và ngọc bích có tổng trị giá 350.000 USD (gần 8,2 tỉ đồng), theo tờ The New York Times ngày 22.9.

Thông tin từ cảnh sát TP. New York cho hay cư dân thứ nhất trình báo vụ trộm vào ngày 9.9 khi bà phát hiện số trang sức trị giá 236.000 USD biến mất khỏi ngăn tủ nhà mình. Hai hôm sau, một người phụ nữ khác cũng sống tại toà tháp xa hoa này trình báo mất một chiếc vòng tay kim cương trị giá 117.000 USD.

Cảnh sát cho biết không có dấu hiệu đột nhập từ bên ngoài và hiện vẫn chưa tìm được nghi phạm.

Tòa nhà 68 tầng được xem là tổng hành dinh của Tập đoàn Trump và là nơi ở của gia đình Tổng thống Donald Trump trước khi ông vào Nhà Trắng. Hiện tập đoàn này đang được các con của Tổng thống Trump quản lý.

Tháp Trump cao 68 tầng Reuters

Hai vụ trộm trên xảy ra trong bối cảnh an ninh bên trong và xung quanh tòa tháp được tăng cường trước thềm Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu diễn ra vào ngày 23.9 tại TP. New York. Tổng thống Donald Trump cũng được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại lễ khai mạc hội nghị này.