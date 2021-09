Tròn 20 năm vụ khủng bố 11.9 ở Mỹ

Mỹ đã giải mật đến đâu? Vào năm 2015, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) giải mật báo cáo sau khi hoàn thành điều tra về thất bại của tình báo trước vụ tấn công khủng bố 11.9. Báo cáo dài gần 500 trang đề cập chi tiết đến một danh sách “những vấn đề mang tính hệ thống”. Theo CNN, báo cáo kết luận CIA và các nhân viên cơ quan này đã không hoàn thành trách nhiệm của họ một cách thoả đáng, nhưng không thấy nhân viên CIA nào vi phạm luật và hay có hành vi sai trái dẫn đến các lỗi về thu thập thông tin tình báo. Dù một số nhân viên tình báo nghi ngờ “một vài” quan chức Ả Rập Xê Út có thể đã ủng hộ bin Laden, báo cáo nhận thấy không có đủ thông tin để xác nhận. Đến năm 2016, Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ giải mật một tài liệu 28 trang về những mối liên hệ bị hoài nghi giữa Ả Rập Xê Út và bọn không tặc. Tuy nhiên, tài liệu này không có thêm thông tin đáng chú ý nào so với những báo cáo điều tra được đưa ra trước đó, dù cựu thượng nghị sĩ Bob Graham cho rằng hồ sơ tiếp tục làm tăng nghi ngờ về vai trò của Ả Rập Xê Út với những tên không tặc. Trong diễn biến mới nhất, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 3.9 ra lệnh trong vòng 6 tháng phải giải mật những tài liệu còn lại từ cuộc điều tra của chính phủ nước này về vụ tấn công khủng bố trên. Tổng thống Biden đưa ra quyết định trên trước sức ép từ gia đình của nhiều nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố do mạng lưới al-Qaeda tiến hành cách đây 20 năm, theo AFP. Các gia đình nạn nhân lâu nay lập luận những tài liệu mật liên quan có thể chứa bằng chứng cho thấy chính quyền Ả Rập Xê Út có mối liên hệ với không tặc đã điều khiển máy bay đâm vào tòa nhà WTC và trụ sở Lầu Năm Góc. Trong khi đó, Ủy ban 11.9 do Quốc hội Mỹ thành lập khẳng định không có bằng chứng cho thấy chính quyền Ả Rập Xê Út hay một số quan chức cấp cao nước này tài trợ cho al-Qaeda.