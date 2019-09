2 ngày trước vụ khủng bố 11.9, Tổng thống Putin đã cảnh báo Tổng thống Bush

Trong cuốn sách mới ra mắt, cựu phân tích viên cấp cao thuộc Cục Tình báo trung ương Mỹ (CIA) George Beebee tiết lộ Tổng thống Vladimir Putin có cảnh báo cho Tổng thống George W. Bush về âm mưu khủng bố từ Afghanistan, theo đài RT.

“Tổng thống Putin đã gọi điện cho Tổng thống Bush 2 ngày trước cuộc tấn công để cảnh báo rằng tình báo Nga đã phát hiện dấu hiệu của một chiến dịch khủng bố sắp xảy ra, được chuẩn bị từ lâu và xuất phát từ Afghanistan”, ông Beebee làm việc dưới thời Tổng thống Bush viết trong cuốn The Russia Trap: How Our Shadow War with Russia Could Spiral into Nuclear Catastrophe (tạm dịch: Cái bẫy Nga: Cuộc chiến âm thầm của chúng ta với Nga có thể trở thành thảm họa hạt nhân như thế nào).

Tiết lộ của ông Beebee là một bằng chứng nữa cho thấy giới chức Mỹ đã liên tục được cảnh báo về mối đe dọa trước cuộc khủng bố ngày 11.9.2001

Trước đó, giới tình báo Nga, Anh hay ngay cả các cơ quan của Mỹ như CIA hay Cục Điều tra liên bang cũng biết trước được nguy cơ này. Tuy nhiên, thông tin mà ông Beebee nói cho thấy ngoài những liên lạc giữa các cơ quan tình báo, đích thân Tổng thống Nga đã gọi điện để báo trước về âm mưu.

Gần 3.000 người thiệt mạng sau khi 19 kẻ tấn công - đa phần là người Ả Rập Xê Út - cướp 4 máy bay dân sự vào ngày 11.9.2001 và lao xuống nhiều nơi ở Mỹ.

Hai máy bay bị cướp đâm vào tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Quốc tế tại thành phố New York, một chiếc đâm vào Lầu Năm Góc và chiếc còn lại lao xuống cánh đồng ở bang Pennsylvania sau khi hành khách chống trả quyết liệt với không tặc.

Mạng lưới cực đoan al-Qaeda do Osama bin Laden cầm đầu nhận trách nhiệm vụ tấn công 11.9. Sau đó, lực lượng quân sự Mỹ cùng các đồng minh bao gồm Anh đã can thiệp quân sự vào Afghanistan, nơi al-Qaeda trú ẩn. Bên cạnh đó, vụ 11.9 còn được là một trong số những lý do để Mỹ can thiệp quân sự vào Iraq hồi 2003.

Đến năm 2011, dưới thời chính quyền Tổng thống Barack Obama, lực lượng đặc nhiệm SEAL của Mỹ bắn chết bin Laden tại nơi trú ẩn ở Pakistan.

Trong cuốn hồi ký No Higher Honor: A Memoir of My Years in Washington (tạm dịch: Không vinh dự nào cao quý hơn: Ký ức về những năm tháng tại Washington), cựu Ngoại trưởng Condoleezza Rice cũng thừa nhận đã từng gạt đi một cảnh báo từ Tổng thống Putin về mối họa lớn từ lực lượng cực đoan ở Pakistan, được tài trợ từ Ả Rập Xê Út.

Bà Rice cho rằng lời cảnh báo xuất phát từ thái độ thù oán của Nga đối với Pakistan vì nước này ủng hộ phiến quân vũ trang ở Afghanistan trong giai đoạn Liên Xô tham chiến tại Afghanistan.