Trung Quốc bị tố che đậy Covid-19 để đầu cơ vật tư y tế

Tăng nhập giảm xuất?

“Các lãnh đạo Trung Quốc đã cố ý che giấu thế giới về mức độ nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 vào đầu tháng 1 để tăng cường nhập khẩu và giảm xuất khẩu vật tư y tế”, Hãng tin AP dẫn lại báo cáo tình báo của Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS) hôm 1.5 cho biết.

Có bằng chứng “to lớn” về việc SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm Vũ Hán? Ngoại trưởng Pompeo cho hay ông nhất trí với báo cáo hôm 30.4 của Cộng đồng tình báo Mỹ (IC) kết luận vi rút Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 xuất phát từ Trung Quốc nhưng không phải do con người tạo ra. Ông Pompeo nói có bằng chứng “to lớn” cho thấy SARS-CoV-2 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm ở TP.Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc. Hiện IC tiếp tục thu thập và phân tích thông tin theo hướng SARS-CoV-2 vô tình thoát ra khỏi phòng thí nghiệm Vũ Hán trong một vụ tai nạn. Tờ The Daily Telegraph (Úc) ngày 2.5 dẫn lại tài liệu dài 15 trang của liên minh tình báo Ngũ Nhãn (bao gồm Anh, Canada, Mỹ, New Zealand và Úc) kết luận chính quyền Trung Quốc che đậy thông tin ban đầu về mối đe dọa SARS-CoV-2 lây nhiễm từ người sang người, “bịt miệng” chuyên gia y tế cố cảnh báo sớm về Covid-19. Bên cạnh đó, Bắc Kinh bị cáo buộc tiêu hủy hoặc từ chối bàn giao các mẫu vi rút để phát triển vắc xin, theo tài liệu. Liên minh Ngũ Nhãn cũng có bằng chứng SARS-CoV-2 bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace hôm qua nói Trung Quốc sẽ phải trả lời nhiều câu hỏi về thông tin mà Bắc Kinh chia sẻ với thế giới về Covid-19 sau khi đại dịch qua đi, theo Reuters. Cụ thể, vào tháng 1, Trung Quốc đã tăng 278% số lượng Cụ thể, vào tháng 1, Trung Quốc đã tăng 278% số lượng khẩu trang y tế nhập khẩu, bộ quần áo phẫu thuật (tăng 72%) và găng tay phẫu thuật (tăng 32%). Trong khi đó, Trung Quốc cắt giảm xuất khẩu toàn cầu đối với một loạt sản phẩm y tế như: găng tay phẫu thuật (giảm 48%), bộ quần áo phẫu thuật (giảm 71%), khẩu trang (giảm 48%), máy thở (giảm 45%), bộ dụng cụ đặt ống nội khí quản (giảm 56%), nhiệt kế (giảm 53%)…

Tuy chính phủ Trung Quốc khẳng định không có bất kỳ quyết định hạn chế xuất khẩu nào nhưng lại trì hoãn công bố dữ liệu thương mại, theo báo cáo. DHS cũng lưu ý Trung Quốc cố ý trì hoãn đến hết tháng 1 mới thông báo cho Tổ chức Y tế thế giới ( WHO ) rằng Covid-19 lây nhiễm từ người sang người để có đủ thời gian tích trữ vật tư y tế

Theo báo cáo của WHO, Trung Quốc lần đầu tiên thông báo cho cơ quan này về Covid-19 là vào ngày 31.12.2019 và cập nhật thông tin trong suốt tháng 1.2020. Đến ngày 30.1, WHO mới tuyên bố “Tình trạng khẩn cấp y tế công cộng quốc tế” và chính phủ Mỹ đã cấm một số chuyến bay từ Trung Quốc đại lục một ngày sau đó. Lúc đó, cả WHO lẫn chính quyền Trung Quốc đều cảnh báo các nước không nên hạn chế đi lại và cấm nhập cảnh quá mức.

Washington dọa hủy thỏa thuận thương mại với Bắc Kinh Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo sẽ hủy thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 nếu Trung Quốc không thực hiện cam kết mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ. Phát biểu tại Đài tưởng niệm Lincoln ở thủ đô Washington D.C ngày 3.5 (giờ Mỹ), Tổng thống Trump nói: "Vì những điều đã xảy ra, chúng ta sẽ phải xem điều gì sẽ diễn ra (đối với sức mua của Trung Quốc - NV). Họ đã lợi dụng chúng ta. Bây giờ họ phải mua, nếu không chúng ta sẽ hủy thỏa thuận. Rất đơn giản". Theo tờ South China Morning Post dẫn lời Tổng thống Trump, Trung Quốc đã ký thỏa thuận giai đoạn 1 là do Mỹ chịu "áp thuế ở mức thấp nhất". Tổng thống Trump đưa ra lời cảnh báo trên sau khi có suy đoán rằng Trung Quốc khó có thể mua 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ như cam kết do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Hồi tháng 1, Mỹ và Trung Quốc đạt được thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 để hạ nhiệt cuộc chiến thương mại. Theo đó, Mỹ ngừng kế hoạch đánh thuế lên 155 tỉ USD hàng hóa của Trung Quốc và giảm thuế suất đối với 120 tỉ USD hàng hóa Trung Quốc từ 15% xuống còn 7,5%. Bên cạnh đó, Mỹ vẫn giữ nguyên mức thuế 25% đối với 370 tỉ USD hàng hóa khác của Trung Quốc. Đổi lại, Trung Quốc cam kết mua thêm ít nhất 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ của Mỹ trong 2 năm, so với sức mua năm 2017. Trong số này có khoảng 40 tỉ USD nông sản. Danh Toại Hiện DHS và chính quyền Trung Quốc vẫn chưa có phản ứng gì trước thông tin trên. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Martha Raddatz của Đài ABC News, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo xác nhận báo cáo của DHS.

Phóng viên Raddatz nêu vấn đề chính quyền Trung Quốc cố tình che giấu mức độ nghiêm trọng của Covid-19 để đầu cơ vật tư y tế. Ngoại trưởng Pompeo đáp: “Cô đã nắm được sự thật. Chúng tôi có thể xác nhận Bắc Kinh làm mọi thứ để đảm bảo thế giới không nắm thông tin kịp thời. Có rất nhiều bằng chứng về điều đó. Công chúng có thể thấy rõ một số bằng chứng, chẳng hạn họ bịt miệng các chuyên gia cố cảnh báo sớm về Covid-19”.

Diễn biến trên xảy ra giữa lúc chính phủ Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục gây áp lực, cho rằng Trung Quốc che đậy thông tin, xử lý trì trệ, làm bùng phát đại dịch Covid-19 khắp thế giới, đến nay làm chết hơn 240.000 người và hơn 3,5 triệu ca nhiễm. Ông Trump còn tuyên bố đang xem xét các lựa chọn khác nhau về hậu quả dành cho Trung Quốc liên quan đến đại dịch, theo AFP.

Tuy nhiên, chính ông Trump cũng bị dư luận Mỹ chỉ trích là ứng phó chậm chạp dẫn đến dịch Covid-19 lan rộng khắp nước Mỹ, với hơn 1,1 triệu ca nhiễm và hơn 67.000 trường hợp tử vong.