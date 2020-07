Trung Quốc công bố thiệt hại nặng do mưa lũ, nhiều đập mở cổng xả lũ

Trong đó, giới chức tỉnh An Huy cho hay mưa to từ ngày 2.7 đã gây ảnh hưởng cho 80 huyện thuộc 14 thành phố của tỉnh. Tính đến 17 giờ ngày 19.7 đã có 4 triệu người bị ảnh hưởng, 664.000 người phải sơ tán và 480.000 ha hoa màu bị phá hủy, với thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 15,27 tỉ nhân dân tệ (2,18 tỉ USD), theo CGTN.

Mực nước ở nhiều con sông và hồ ở An Huy đã vượt mức cảnh báo sau nhiều ngày mưa to, buộc giới chức địa phương cho nhiều con đập trong tỉnh mở cổng xả lũ , theo CGTN. Trước đó, vào ngày 17.7, thành phố Hợp Phì, thủ phủ của An Huy, đã phải nâng mức phó lũ khẩn cấp lên mức cao nhất.