Trung Quốc hứa viện trợ 3 tỉ USD cho nhóm nước đang phát triển mua vắc xin

Thông tin trên được đưa ra trong cuộc họp trực tuyến được tổ chức khẩn cấp diễn ra vào chiều 16.7 (giờ Việt Nam) theo yêu cầu của New Zealand.

Tân Hoa xã dẫn lời Chủ tịch Tập Cận Bình cho hay khoản viện trợ bổ sung trên nhằm “hỗ trợ nỗ lực phòng chống Covid-19 cũng như hướng đến khôi phục kinh tế, xã hội ở các nước đang phát triển”.

Trước đó, vào tháng 5, chính quyền Bắc Kinh cũng thông báo về khoản viện trợ tương tự và cũng trị giá 3 tỉ USD

Cũng tại buổi họp, Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết đến nay Trung Quốc đã cung cấp hơn 500 triệu liều vắc xin Covid-19 cho các nước đang phát triển.

Thủ tướng Jacinda Ardern của New Zealand dự kiến sẽ chủ trì hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 12, nhưng bà đã đề nghị họp khẩn cấp trực tuyến. Gần 5 ngày trước khi phiên họp được tổ chức hôm 16.7, các bên mới nhận được thông báo.

WHO: thế giới đang ở giai đoạn đầu của làn sóng dịch Covid-19 thứ 3

Lý do phía chủ nhà New Zealand đưa ra là do dịch Covid-19 đang gây nên những vấn đề cấp bách trên bình diện toàn cầu và cần có sự phối hợp khẩn cấp ở tầm quốc tế giữa các quốc gia.