Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên dẫn điện mừng của ủy ban trung ương đảng Lao động Triều Tiên ngày 18.10 cho biết Trung Quốc đã "đạt được tiến bộ to lớn trong việc hoàn thành mục tiêu xây dựng chủ nghĩa xã hội với những đặc trưng của Trung Quốc" dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản.

"Chúng tôi rất vui mừng vì điều này", điện mừng viết. Ủy ban của Triều Tiên cũng gửi lời chúc đại hội đảng của Trung Quốc thành công mỹ mãn.

Theo Tân Hoa xã, đại hội toàn quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ khai mạc tại Đại lễ đường nhân dân ở Bắc Kinh vào 9 giờ ngày 18.10 với gần 2.300 đại biểu. Giới chuyên gia và quan chức Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên sẽ thử tên lửa trong dịp này.

Thư chúc mừng của Triều Tiên gửi đến đồng minh trong bối cảnh quan hệ hai bên có phần trắc trở. Bắc Kinh gần đây đã tăng cường các biện pháp trừng phạt theo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc nhằm kiềm chế chương trình hạt nhân và tên lửa của Bình Nhưỡng, bao gồm cấm nhập than, hàng dệt may, hải sản và cắt xuất khẩu dầu sang Bình Nhưỡng.

Từ trước đến nay Trung Quốc là đối tác thương mại chính của Triều Tiên, chiếm đến 90% kim ngạch thương mại của Triều Tiên.

