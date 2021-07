Trung Quốc oằn mình gánh mưa lũ

Bang New York cùng nhiều vùng ở bờ Đông Mỹ và Canada bị bao phủ trong lớp bụi khói mù mịt từ ngày 20.7 do các đám cháy rừng lớn tại miền tây hai nước thổi sang. Theo AFP, cơ quan bảo vệ môi trường New York đã phát cảnh báo do chất lượng không khí bị ô nhiễm từ khói bụi. Giới chuyên gia cho biết hiện tượng khói bụi từ các đám cháy rừng ở miền tây thổi sang miền đông không phải là điều bất thường, nhưng điểm khác biệt lần này là lượng khói bụi bay thấp hơn buộc nhà chức trách phải phát cảnh báo ô nhiễm. Trong những ngày gần đây, các vụ cháy rừng đã tàn phá nhiều khu vực rộng lớn tại các bang miền tây của Mỹ như California, Nevada, Oregon. Tại Canada, hơn 2.000 người phải sơ tán tại tỉnh bang Ontario và hơn 200 đám cháy vẫn đang lan rộng tại tỉnh bang này và tỉnh bang Manitoba.