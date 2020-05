Trung Quốc sẽ cử đoàn đến Israel điều tra nguyên nhân đại sứ đột tử

Tờ The Time of Israel ngày 18.5 đưa tin Trung Quốc đã công bố nguyên nhân sơ bộ về cái chết của Đại sứ Trung Quốc tại Israel Đỗ Vĩ.

Đại sứ Trung Quốc được phát hiện đã tử vong vào sáng 17.5 (giờ địa phương) tại nhà ở thành phố Herzliya gần Tel Aviv.

Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Đỗ Vĩ (58 tuổi) tử vong vì nguyên nhân tự nhiên. “Đánh giá sơ bộ là Đại sứ Đỗ Vĩ qua đời vì lý do sức khỏe . Thông tin chi tiết về sự việc đang chờ được xác nhận thêm”, theo The Time of Israel dẫn thông cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc.