Trung Quốc tăng cường sức mạnh đổ bộ tấn công ở Biển Đông

Bắc Kinh tăng quyền cho cơ quan an toàn hàng hải Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (tức quốc hội) Trung Quốc ngày 29.4 thông qua dự thảo sửa đổi luật An toàn giao thông hàng hải và luật này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.9, theo Tân Hoa xã. Luật sửa đổi sẽ trao quyền cho Cục Hải sự Trung Quốc (MSA), vốn thuộc Bộ Giao thông vận tải Trung Quốc, ra lệnh tàu nước ngoài rời khỏi vùng biển nước này tuyên bố là lãnh hải nếu đánh giá tàu đó có thể đe dọa an ninh. Luật còn cho phép MSA ngăn chặn các tàu nước ngoài xâm nhập vùng biển Trung Quốc tuyên bố là lãnh hải nếu các tàu không thuộc diện qua lại vô hại theo luật quốc tế, theo Kyodo News. Minh Trung