Trung Quốc thay đổi cách tính cho thấy nhiều ca tử vong vì virus Corona có thể đã bị bỏ qua

Hôm 13.2, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc xác nhận tính đến cuối ngày 12.2 có 242 ca tử vong mới do virus Corona gây dịch viêm phổi Covid-19, tăng hơn gấp đôi so với con số chết chóc kỷ lục trong một ngày hôm 10.2 là 103. Ngoài ra, số ca nhiễm mới trong ngày 12.2 là 15.840, tăng gần gấp 10 lần so với con số 1.638 hôm 11.2.