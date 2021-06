Trung Quốc thừa nhận ‘có sự cố’ ở nhà máy điện hạt nhân gần Hồng Kông

Tờ The New York Times rạng sáng nay 17.6 dẫn thông báo từ Cục Quản lý An toàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc cho biết “khoảng 5 thanh nhiên liệu uranium” ở nhà máy điện hạt nhân trên gặp sự cố hư hỏng, nhưng cho rằng chưa hề xảy ra việc rò rỉ bức xạ như một số lo ngại.

Ngoài ra, nhà chức trách Trung Quốc cũng khẳng định là sự cố vẫn nằm trong mức cho phéo, bởi theo thiết kế thì nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn có thể vẫn an toàn khi có tới 0,25% số thanh nhiên liệu uranium gặp sự cố.

Hiện tại, cơ sở này có khoảng 60.000 thanh nhiên liệu uranium, nên theo nhà chức trách thì vẫn đảm bảo an toàn khi có 150 thanh nhiên liệu bị hư hỏng.

Trả lời The New York Times, GS Najmedin Meshkati, chuyên về kỹ thuật an toàn hạt nhân tại Đại học Nam California, cho rằng một vài thanh nhiên liệu bị hư hỏng là điều khá phổ biến. Tuy nhiên, việc các khí phóng xạ tích tụ trong nước xung quanh các thanh nhiên liệu lại không thường xảy ra, nên các nhà quản lý cần phải xem xét lại mức độ nào là an toàn.

Cũng liên quan nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn, tờ South China Morning Post dẫn lời ông Triệu Lập Kiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ngày 15.6 khẳng định: “Nhà máy điện hạt nhân Đài Sơn có lịch sử hoạt động tốt… Không có bất thường về mức độ phóng xạ bên ngoài nhà máy điện hạt nhân. Nhà máy này vẫn an toàn”.

Tuyên bố của phát ngôn viên Triệu được đưa ra phát biểu trên sau khi CNN đưa tin công ty Framatome (Pháp) vào tuần trước kiến nghị Bộ Năng lượng Mỹ giúp đỡ để khắc phục sự cố rò rỉ tại nhà máy. Là đơn vị sở hữu 30% cổ phần nhà máy Đài Sơn và giúp đỡ vận hành, Framatome đã cảnh báo về “mối đe dọa phóng xạ sắp xảy ra” tại nhà máy này.

Theo thư công ty gửi Bộ Năng lượng Mỹ, phía công ty Pháp cho rằng cơ quan an toàn Trung Quốc nâng giới hạn mức độ phóng xạ bên ngoài nhà máy nhằm tránh phải đóng cửa.