Trung Quốc xét lại 'Vành đai, con đường' ở Pakistan

Trang Asia Times mới đây đưa tin quân đội Pakistan đang chuẩn bị tiếp quản quyền kiểm soát gần như toàn bộ dự án Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC), theo dự luật mới được ủy ban quốc hội nước này thông qua. Động thái này được cho là nhằm trấn an Trung Quốc trong bối cảnh công dân Trung Quốc tại Pakistan và những cơ sở liên quan đến CPEC liên tục bị các nhóm vũ trang phản đối dự án này tấn công trong thời gian qua.

CPEC là một phần quan trọng trong sáng kiến Vành đai, con đường (BRI) do Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình chủ trương. Dự án trị giá 60 tỉ USD được kỳ vọng sẽ là tuyến đường giao thương huyết mạch, mở cửa cho Trung Quốc ra Ấn Độ Dương và kết nối với khu vực Trung Đông, thay thế cho tuyến hàng hải qua eo biển Malacca.

Tuy nhiên, có nhiều dấu hiệu cho thấy Trung Quốc đang quay lưng lại với cam kết tài chính ban đầu. Đến nay, phần lớn các dự án con của CPEC đều đang trong tình trạng bị treo hoặc bị chậm tiến độ do thiếu vốn. Tính đến quý 3/2020, trong số 122 dự án thuộc CPEC mới có 32 dự án được hoàn tất.

Mặt khác, Asia Times dẫn nguồn tin từ giới chức Pakistan cho biết nước này và Trung Quốc gần như đồng ý về phương án cho phép nhà đầu tư nước ngoài tham gia các dự án thuộc CPEC để kích thích nguồn vốn và đẩy nhanh tiến độ. Hồi tháng 11, Đại sứ Trung Quốc tại Pakistan Diêu Kính nói rằng Bắc Kinh không phản đối nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào giai đoạn hai của các dự án đặc khu kinh tế thuộc CPEC.

Sự ì ạch của CPEC được cho còn do phía Pakistan lo ngại rơi vào cuộc khủng hoảng nợ vì phải vay quá nhiều, đến nay đã lên mức 107% GDP. Viện Cải cách chính sách (Pakistan) đánh giá Pakistan đang vướng vào bẫy nợ do chính nước này tạo ra, gây nguy cơ cho an ninh quốc gia. “Pakistan rơi vào bẫy nợ vì chính quyền không mang lại cải cách và quản lý tài chính yếu kém”, báo cáo gần đây của IPR nêu.